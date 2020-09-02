AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون يكشف موقفه من قرار CAF حول الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:48 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد محمد عادل المشرف العام على كرة القدم في نادي المقاولون العرب أن اختيار المشاركين في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل، يجب أن يتم من خلال جدول الدوري للموسم الحالي.

وصرح محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "رأيي أن لدينا شهرا و20 يوم قبل موضوع تحديد المتأهلين لإفريقيا، علينا الصبر وألا ناكل في بعضنا من الآن الأفضل هو التروي".

وقال: "قبل 20 أكتوبر بيوم أو اثنين نبدأ الحديث عن ذلك، على سبيل المثال أنا الرابع من الممكن أن يكون فارق النقاط كبير أو العكس وقتها ندرس ما سيحدث".

وأضاف: "يجب أن يكون الحل من وضع الموسم الحالي بالتأكيد وليس الموسم الماضي، هناك فرق بذلت مجهودا كبيرا، حتى لو ذلك تسبب في خروج المقاولون ستكون هناك راحة نفسية لتطبيق العدل".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن أن الفترة المسموح بها لتسجيل الأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية لموسم 2020/ 2021 تمتد حتى يوم 20 أكتوبر المقبل.

وعن الخسارة أمام الجونة بعد الفوز على الزمالك أوضح "لاعبو المقاولون عانوا من الإرهاق في مباراة الجونة، ورحلوا عقب مباراة الزمالك في 11:30 ووصلوا منازلهم بعد منتصف الليل".

وواصل "تجمعنا صباحا في النادي قبل التوجه للمطار والذهاب إلى الجونة لخوض مباراة في اليوم التالي".

وأردف "قدمنا مباراة جيدة أمام الجونة لكنهم كانوا الأكثر إصرار على الفوز وأبلغنا اللاعبين أن من لديه إصرار أكثر سيفوز".

وأتم تصريحاته "لدي ملحوظة على تقنية الفيديو، نتخذ الكثير من الوقت لاتخاذ القرار وهذا لا أشاهده في الخارج".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم موقف المستشار.. تعرف على مباريات الزمالك المقرر خوضها في الدوري

بعد تحديد موعد الدوري رسميا.. تعرف على مباريات الجونة المتبقية

بعد الإعلان عن موعد استئناف الدوري رسميا.. مباريات الأهلي المتبقية هذا الموسم

الأكثر حفاظا على نظافة شباكه.. الجبلاية تبرز تفوق "شناوي الأهلي" على 33 حارسا في الدوري

رابع أسوأ هجوم بالدوري.. الجونة يسعى لتأمين تواجده في البطولة بخبرات أهلاوية

توقعات جماهير الكرة لمباراتي الزمالك والأهلى.. فيديو

ترشيحاتنا

"آثار أسوان والنوبة": فتاوى بعض رجال الدين السبب وراء موت الشباب خلال البحث عن الآثار

شاهد .. 9 نصائح احترافية لتحسين شكلك في الصور

نشأت الديهي يفجر مفاجأة عن الفيرمونت: أخطر قضية أخلاقية منذ التسعينات

الأرصاد الجوية: الأيام الـ 6 المقبلة تشهد ارتفاعا في الرطوبة

أمطار رعدية تصل لحد السيول في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير عاجل من الشركة المنتجة لعلاج كورونا بشأن ريمديسيفير

AdvertisementS

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

علي أبو جريشة: ما حدث مع حسني عبد ربه في الإسماعيلي «مرفوض»

الأهلي يلجأ لـ فتح سقف التعاقدات الجديدة لمواجهة تكتل الأندية الخاصة

الزمالك يكشف أزمات عديدة يتعرض لها اتحاد الكرة بسبب استكمال الدوري.. فيديو

محسن صلاح: لن نقبل استبعاد المقاولون من المشاركة الأفريقية .. وطاهر محمد طاهر في الأهلي

كلامك مش صح ومثير للجدل .. خلاف حاد بين مجدي عبد الغني وميدو بسبب مؤمن زكريا

على مسئولية ميدو .. الزمالك سيشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

في الجيم.. ظهور مميز لنجم الأهلي وليد أزارو

العودة.. أول تعليق من حسين الشحات بعد مشاركته في مران الأهلي اليوم.. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. المصري البورسعيدي يعلن إصابة نجم الفريق وغيابه 45 يوما

عدنان حلبية: رفع القيد عن اللاعبين .. وحديث إبراهيم حسن لا يليق بالنادي المصري

المقاولون يكشف موقفه من قرار CAF حول الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار البطة والبومة والكريستالة والشارك أشهر سيارات ميتسوبيشي

شاهد.. بي إم دبليو ام 5 كومبيتيشن موديل 2021 .. فيديو وصور

يطرد السموم و يقوي المناعة .. فوائد شرب الماء بالليمون