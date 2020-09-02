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تعليم

لليوم الثاني.. معامل تنسيق جامعة القاهرة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:11 ص
صدى البلد
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أحمد علام
تستعد جامعة القاهرة إلى استقبال طلاب الثانوية العامة خلال ثاني أيام المرحلة الثانية من تسجيل الرغبات التي بدأت من الأمس، الثلاثاء 1-9-2020، وتستمر المرحلة حتي السبت 5-9-2020 لمدة 5 أيام.

وحثّ القائمون على أعمال التنسيق، من أول يوم بالمرحلة الثانية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة، وعدم حضور الطلاب بدون كمامات  للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، قد أعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من التنسيق والتي جاء الحد الأدنى 67.80% للشعبة الأدبية و77.40% لشعبتي علمي رياضة وعلمي علوم.

وأضاف خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة‪.‬
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وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما أطمأن على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدا أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.
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