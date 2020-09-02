لليوم الثاني.. معامل تنسيق جامعة القاهرة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

تستعد جامعة القاهرة إلى استقبال طلاب الثانوية العامة خلال ثاني أيام المرحلة الثانية من تسجيل الرغبات التي بدأت من الأمس، الثلاثاء 1-9-2020 ، وتستمر المرحلة حتي السبت 5-9-2020 لمدة 5 أيام.





وحثّ القائمون على أعمال التنسيق، من أول يوم بالمرحلة الثانية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة، وعدم حضور الطلاب بدون كمامات للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.



