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يوم مهم للمصريين.. ممثلة الشركة الفرنسية لصيانة الخط الثالث للمترو: مرت 40 عامًا على الشراكة مع مصر.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت لورنس باتل، المدير التنفيذي للشركة الفرنسية المنفذة لصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق، إن الأمس، كان يومًا هامًا جدًا للمصريين ولشركتنا، حيث نحتفل لوصول الاتفاق بيننا إلى حيز التنفيذ؛ لصيانة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأضافت لورنس باتل خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أننا نشكر الحكومة المصرية؛ لثقتها في شركتنا لتنفيذ هذا المشروع.

وتابعت المدير التنفيذى للشركة الفرنسية المنفذة لصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق، أن هذا المشروع يمثل شراكة جديدة فرنسية مصرية في مجال النقل.

وأوضحت لورنس باتل، أن الشراكة مع مصر في تنفيذ مشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى، مر عليها 40 عاما.

وأشارت إلى أن هذا التعاقد لمدة 15 عاما، ويتضمن عدة مراحل، منها التعبئة والتشغيل ثم الصيانة.
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