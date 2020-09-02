حسني عبد ربه: إبراهيم عثمان مبيدفعش جنيه من جيبه.. والجمعية العمومية متفصلة لحسابه

هاجم حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، بسبب الأزمات التي تطارد الدراويش خلال الفترة الأخيرة.





وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "رئيس الإسماعيلي مع احترامي ليه مبيدفعش جنيه من جيبه ولا بيدخَّل فلوس عمومًا للنادي، ماهو لو الأمور بتمشي كده؛ نجيب واحد بتاع بطاطا يدير النادي أفضل".





وأضاف: "إدارة الإسماعيلي تدير النادي بالعند والمصالح الشخصية، والجمعية العمومية في النادي متفصلة لحساب مصالح إبراهيم عثمان وأي شخص يعمل في النادي الإسماعيلي تحت إدارة رئيسه الحالي بياكل عيش فقط".



