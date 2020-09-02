قصتها تنفع مسلسل.. مجدي الجلاد يتأثر على الهواء أثناء حديثه عن والدته.. فيديو

ردَّ الكاتب الصحفى مجدى الجلاد على سؤال "ما هو أغلى شخص فى حياتك؟" قال إن والدته هى أغلى إنسانة فى حياته.





وأضاف مجدي الجلاد في حواره في برنامج "يومين وبس" المُذاع على قناة "المحور": "والدته ماتت فى لحظة مفاجأة".





وأشار مجدي الجلاد إلى أن والدته قصة كبيرة من الممكن أن تُجسّد كـ"دراما"، مُؤكدًا أن والدته كانت مريضة منذ 2007 ولم تشكو لأحد عن مرضها.





وأوضح مجدي الجلاد وهو مُتأثر على الهواء، أن والدته كانت تتحامل على نفسها من أجل أبنائها الـ 7، وحاربت حتى شاهدت آخر العنقود بفستان الزفاف.





ولفت إلى أن والدته طلبت الذهاب للمستشفى بعد فرح شقيقته الأخيرة، والجميع علم بعد ذلك أنها كانت مريضة معدة.