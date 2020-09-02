AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قصتها تنفع مسلسل.. مجدي الجلاد يتأثر على الهواء أثناء حديثه عن والدته.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
الكاتب الصحفى مجدى
الكاتب الصحفى مجدى الجلاد
Advertisements
البهى عمرو
ردَّ الكاتب الصحفى مجدى الجلاد على سؤال "ما هو أغلى شخص فى حياتك؟" قال إن والدته هى أغلى إنسانة فى حياته.

وأضاف مجدي الجلاد في  حواره  في برنامج "يومين وبس" المُذاع على قناة "المحور": "والدته ماتت فى لحظة مفاجأة".

وأشار مجدي الجلاد إلى أن والدته قصة كبيرة من الممكن أن تُجسّد كـ"دراما"، مُؤكدًا أن والدته كانت مريضة منذ 2007 ولم تشكو لأحد عن مرضها.

وأوضح مجدي الجلاد وهو مُتأثر على الهواء، أن والدته كانت تتحامل على نفسها من أجل أبنائها الـ 7، وحاربت حتى شاهدت آخر العنقود بفستان الزفاف.

ولفت إلى أن والدته طلبت الذهاب للمستشفى بعد فرح شقيقته الأخيرة، والجميع علم بعد ذلك أنها كانت مريضة معدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سأحول حياتك جحيم| فتاة تهرب من حفل زفاف بسبب والدة العريس وابنتها

القدر زفها لقبرها.. والدها: لم تشكو من أي أمراض ورحلت بدون مقدمات

عروس القليوبية زفت إلى قبرها ليلة العمر.. زوجها: إسراء كانت ملاك وربنا يعوضنى بيها فى الجنة.. شاهد

ترشيحاتنا

شائعة أم حقيقة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى وأم ابنه الوحيد

4 أنواع صحية.. أقوى الفيتامينات للرجال

كيف أعرف أن الله راض عني .. مستشار المفتي يجيب

أخبار التوك شو| سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. والشركة المنتجة لـ ريمديسفير تفجر مفاجأة عن نسب الشفاء بمصر

بعد تخبئتها 17 سنة.. أمريكا تسلم العراق وثائق سرية عن صدام حسين

أنا إنسان أصيب وأخطئ.. مجدي الجلاد: حياتي كلها جلد ذات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكي ينام الأثرياء.. طرد الفقراء من الفنادق إلى شوارع لندن بسبب الحكومة

أسعار البطة والبومة والكريستالة والشارك أشهر سيارات ميتسوبيشي

شاهد.. بي إم دبليو ام 5 كومبيتيشن موديل 2021 .. فيديو وصور