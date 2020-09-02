الشباب والرياضة: أرسلنا لجنة فنية لاكتشاف الموهوبين في شمال سيناء.. فيديو

قال محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة ، إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، هو من أحد المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة .
وأضاف محمد الكردي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن هذا المشروع للبحث عن الموهوبين رياضيا في 11 لعبة رياضية هذا المشروع ينفذ على مستوى 27 محافظة .
وأوضح محمد الكردي ، أن مصر لديها 228 مركزا لتدريب وتأهيل الناشئين، مؤكدا أن هناك مشروعا لاكتشاف المواهب في شمال سيناء .
وتابع : أن هناك لجنة فنية تم ارسالها الى شمال سيناء الأسبوع الماضي لاكتشاف الموهوبين .
وأكمل : إن هناك أبطالا متواجدين في شمال سيناء حاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية في العديد من الالعاب مؤكدا أن المشروع هدفه إعداد بطل أوليمبي .