الشباب والرياضة: أرسلنا لجنة فنية لاكتشاف الموهوبين في شمال سيناء.. فيديو

قال محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة ، إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، هو من أحد المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة





وأضاف محمد الكردي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن هذا المشروع للبحث عن الموهوبين رياضيا في 11 لعبة رياضية هذا المشروع ينفذ على مستوى 27 محافظة .





محمد الكردي ، أن مصر لديها 228 مركزا لتدريب وتأهيل الناشئين، مؤكدا أن هناك مشروعا لاكتشاف المواهب في شمال سيناء وأوضحأن





وتابع : أن هناك لجنة فنية تم ارسالها الى شمال سيناء الأسبوع الماضي لاكتشاف الموهوبين .





وأكمل : إن هناك أبطالا متواجدين في شمال سيناء حاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية في العديد من الالعاب مؤكدا أن المشروع هدفه إعداد بطل أوليمبي .