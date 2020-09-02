تكريم فريقي الغرفة المركزية لجائحة كورونا والتأمين الصحي الشامل بالسويس

كرمت مديرية الصحة بالسويس، فريق الغرفة المركزية لأزمة كورونا ، وكذلك فريق الاشراف عن التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس ، وذلك لما قدموه من مجهودات واداء متميز فى الحفل الذي نظمته المديرية في قاعة الفيروز.





الحفل بدأ بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيديو وثائقي عن مجهودات الفرق الطبية بالمديرية .





وتحدث الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس، حيث شكر القائمين علي تقديم الخدمات الصحية وتقديم الدعم الكامل بداية من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والدور الذي قدمه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ودعمه المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة وتذليله لكافة العقبات التي واجهت الفريق الطبي .





وأشار إلى أهمية الدور الذى قدمه وما زال يقدمه الجميع داخل المنظومة الصحية بالسويس ، ووجه خالص الشكر والامتنان لكافة الفئات العاملة بالمنظومة الصحية ، من الطب العلاجي والطب الوقائي والرعاية الاساسية وجميع الإدارات الفنية بالمديرية واثني علي المجهودات الكبيرة والمخلصة من الجميع دون استثناء .



