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بين الناس

تطهير وتغطية ترعة النعناعية مطلب أهالى مركز أشمون بالمنوفية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمد صابر والمقيم فى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتطهير وتغطية الترعة المارة بالنعناعية  وسط المنازل.

ويقول فى رسالته: نطالب بتطهير وتغطية الترعة المارة بالنعناعية وسط المنازل، ورفع القمامة من مدخل القرية، والتى تؤدى إلى انتشار الباعوض والحشرات نتيجة اختلاط القمامة بالمياه وانتشار الروائح الكريهة وتشوية المظهر العام بالقرية، ويخشى الأهالى من أن تكون مصدرا للأمراض.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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