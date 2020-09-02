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رياضة

أحمد جعفر: رفضت الانضمام للأهلي لأنني زملكاوي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، أن المشاكل الإدارية وقت تولي ممدوح عباس رئاسة النادي تسببت في عدم انضمام لاعبين كبار للزمالك.

وقال "جعفر" خلال تصريحات لبرنامج الماتش الذي قدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "محمد ناجي جدو كان وقع في الزمالك بعد أمم إفريقيا 2010 لكن غير رأيه.

وأضاف أن الزمالك فاوض أيضا محمد شوقي وحسام غالي ولكن الأمور لم تتم.

واشار الى أن الأهلي في موسم 2013 طلب التعاقد معي وكان متواجد صبري رحيل وجنش يشهدون على مفاوضات تامر النحاس معي.

واتم حمادة أنور تحدث معي لكني اخبرته إنني لن أرحل عن الزمالك مطلقا لأنني لعبت مع الأبيض 6 سنوات.
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