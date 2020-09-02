أحمد جعفر: رفضت الانضمام للأهلي لأنني زملكاوي

أكد أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، أن المشاكل الإدارية وقت تولي ممدوح عباس رئاسة النادي تسببت في عدم انضمام لاعبين كبار للزمالك.
وقال "جعفر" خلال تصريحات لبرنامج الماتش الذي قدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "محمد ناجي جدو كان وقع في الزمالك بعد أمم إفريقيا 2010 لكن غير رأيه.
وأضاف أن الزمالك فاوض أيضا محمد شوقي وحسام غالي ولكن الأمور لم تتم.
واشار الى أن الأهلي في موسم 2013 طلب التعاقد معي وكان متواجد صبري رحيل وجنش يشهدون على مفاوضات تامر النحاس معي.
واتم حمادة أنور تحدث معي لكني اخبرته إنني لن أرحل عن الزمالك مطلقا لأنني لعبت مع الأبيض 6 سنوات.