أنت عند ربنا أحسن ومبسوط.. الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد

أعلن الفنان إدوارد ، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة زوج عمته، إذ نشر صورة له مع الأخير ناعيًا إياه بكلمات حزينة.





هتوحشني يا أحن قلب في الدنيا، كنت دايمًا متابعني ، وتديني نصايح أكيد انت عند ربنا احسن ومبسوط ، ربنا يرحمك ، جوز عمتي اللي هيفضل طول العمر عايش جوانا كلنا». وكتب إدوارد ، عبر "فيسبوك": «





من جهة أخرى شارك إدوارد في موسم رمضان 2020، بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎





ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم.