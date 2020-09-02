حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9/2 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

برج الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لخطواتك واعتن بحساباتك لتنمية مدخراتك.

عاطفيا: اليوم قاوم التشوش واهدأ لتسيطر على الأمور!

برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ وتصبر ليومين.