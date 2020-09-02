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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9/2 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:10 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2-9- 2020.

إذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئ لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:

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برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
صحيا وعاطفيا: القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر وتهتم بصحتك وبتنظيم جهودك، ولتكن متعقلا وراجع أفكارك على المستوى العاطفي.
مهنيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تحترس ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة وتحقق مكسبا.
عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء والاحتفال معهم.

برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تنافر القمر مع الشمس يطالبك أن تتجنب الحوارات الشائكة.
مهنيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.

برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بذهن صافٍ وقد يحمل لك الفلك الآمال والتطورات الإيجابية.
مهنيا: القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويمنحك قدرة على التخطيط الجيد.

برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لخطواتك واعتن بحساباتك لتنمية مدخراتك.
عاطفيا: اليوم قاوم التشوش واهدأ لتسيطر على الأمور!

برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ وتصبر ليومين.

رج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وصحيا: القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أخبارك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وعائليا: القمر المكتمل في مربع برجك ويسلط الضوء على المشاكل والخلافات ويدفعك ذلك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تحذر التسرع.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وعائليا: القمر المكتمل في منزل العلاقات، يعمل لصالحك، ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب، ويمنحك فرصا متعددة، وتدير العقول بلباقتك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يمدانك بالشجاعة للقيام بخطوة جريئة.

برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر المكتمل بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.
عاطفيا: ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وقراراتك وابتعد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيًا واجتماعيًا: القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزًا وعليك بالصبر.
عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة.
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