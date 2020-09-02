أهالى شبراخيت بالبحيرة يطلبون زيادة ماكينات الصرف الآلى

ناشد المواطن مصطفى عبدالحميد الخولي ، من محافظة البحيرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بزيادة عدد ماكينات الصرف الألي في مركز شبراخيت التابع لمحافظة البحيرة بسبب الزحام الشديد .

وقال فى رسالته: نعانى في مركز شبراخيت من قلة ماكينات الصرف مما يؤدى إلى زيادة التزاحم والتكدس وزيادة الأمراض .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



