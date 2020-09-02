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بين الناس

أهالى شبراخيت بالبحيرة يطلبون زيادة ماكينات الصرف الآلى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن مصطفى عبدالحميد الخولي ، من محافظة البحيرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بزيادة عدد ماكينات الصرف الألي في مركز شبراخيت التابع لمحافظة البحيرة بسبب الزحام الشديد .
 
وقال    فى رسالته:  نعانى في مركز شبراخيت من قلة ماكينات الصرف مما يؤدى إلى زيادة التزاحم والتكدس وزيادة الأمراض   .
 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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