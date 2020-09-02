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فن

عمرو دياب يتخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة لـ فيديو كليب أماكن السهر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:52 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حقق الهضبة عمرو دياب 7,643,929 مشاهدة ملايين مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والتي طرحها منذ أسبوع عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل.

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار

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