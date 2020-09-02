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بين الناس

سكان ميدان المطرية يستغيثون من فوضى المرور بمدخل شارع الكابلات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد جمعة ، أحد أهالى ميدان المطرية في محافظ القاهرة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من اشغالات الميكروباص والتوك توك بميدان المطرية مدخل شارع الكابلات من ميدان المطرية .

ويقول فى رسالته : أن موقف ميكروباص كبير موجود ، لكن الميكروباصات بتخرج خارج الموقف وتقف تحمل على جانبي الشارع يمين وشمال صف اول وتانى يتبقى فى الشارع مساحة صغيرة تدخل منها التكاتك والميكروباص عكس السير وبذلك يتوقف المرور نهائى فى داخلة شارع الكابلات من ميدان المطرية أسفل الكوبرى .
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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