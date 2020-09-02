الكشف عن أول هاتف ذكي بكاميرا تحت الشاشة.. صور

كشفت اليوم شركة ZTE الصينية عن أحدث هواتفها الذكية Axon 20 5G، وهو الأول بكاميرا أمامية تحت الشاشة مباشرةً، الأمر الذى يعني قبلة الوداع لـ النوتش الشهير فى معظم شاشات الهواتف الذكية.









وبحسب موقع جي إس إم آرينا، يأتي Axon 20 5G بشاشة من نوع OLED قياس ٦.٩٢ بوصة، بسرعة تحديث ٩٠ هيرتز فى الثانية، وبالطبع بدون نوتش.





وجاء Axon 20 5G بمعالج Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية رام سعتي ٦ و٨ جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتي ١٢٨ و ٢٥٦ جيجابايت، كما يعمل بنظام أندرويد ١٠.









ولمحبي التصوير، يأتي الهاتف بـ ٤ كاميرات خلفية الأساسية بدقة ٦٤ و ٨ و ٢ و ٢ ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية تحت الشاشة بدقة ٣٢ ميجابكسل.





ويمتلك Axon 20 5G بطارية 4220 مللى أمبير تعدم الشحن السريع بقوة 30 واط، ويمكنك الحصول على الهاتف في عدة ألوان، الأسود والأبيض والبنفسجي والبرتقالي، ومن ناحية السعر جاءت نسخة 128 جيجابايت بسعر ٣٦٦ دولارًا ما يعادل حوالي ٥٠٠٠ جنيه مصري، و نسخة 256 جيجابايت بسعر ٤١٠ دولارات بما يعادل حوالي ٦٠٠٠ جنيه، ومن المنتظر طرح الهاتف فى 10 سبتمبر الجاري بالأسواق.







