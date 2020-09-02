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تكنولوجيا

الكشف عن أول هاتف ذكي بكاميرا تحت الشاشة.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:10 ص
الكشف عن أول هاتف
الكشف عن أول هاتف ذكي بكاميرا تحت الشاشة..صور
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قسم التكنولوجيا
كشفت اليوم شركة ZTE الصينية عن أحدث هواتفها الذكية Axon 20 5G، وهو الأول بكاميرا أمامية تحت الشاشة مباشرةً، الأمر الذى يعني قبلة الوداع لـ النوتش الشهير فى معظم شاشات الهواتف الذكية.

ZTE Axon 20 5G arrives as the first phone with under-display camera

وبحسب موقع جي إس إم آرينا، يأتي Axon 20 5G بشاشة من نوع OLED قياس ٦.٩٢ بوصة، بسرعة تحديث ٩٠ هيرتز فى الثانية، وبالطبع بدون نوتش.

وجاء Axon 20 5G بمعالج Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية رام سعتي ٦ و٨ جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتي ١٢٨ و ٢٥٦ جيجابايت، كما يعمل بنظام أندرويد ١٠.

ZTE Axon 20 5G is the first phone with an under-display camera

ولمحبي التصوير، يأتي الهاتف بـ ٤ كاميرات خلفية الأساسية بدقة ٦٤ و ٨  و ٢ و ٢ ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية تحت الشاشة بدقة ٣٢ ميجابكسل. 

ZTE Axon 20 5G is the first phone with an under-display camera
ويمتلك Axon 20 5G بطارية 4220 مللى أمبير تعدم الشحن السريع بقوة 30 واط، ويمكنك الحصول على الهاتف في عدة ألوان، الأسود والأبيض والبنفسجي والبرتقالي، ومن ناحية السعر جاءت نسخة 128 جيجابايت بسعر ٣٦٦ دولارًا ما يعادل حوالي ٥٠٠٠ جنيه مصري، و نسخة 256 جيجابايت بسعر ٤١٠ دولارات بما يعادل حوالي ٦٠٠٠ جنيه، ومن المنتظر طرح الهاتف فى 10 سبتمبر الجاري بالأسواق.

ZTE Axon 20 5G is the first phone with an under-display camera

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