AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تشكل مجموعة عمل لمكافحة معاداة المسلمين

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إلى تشكيل مجموعة عمل مكونة من 12 خبيرًا؛ لتحليل المواقف العدائية تجاه المسلمين ومكافحتها.

وقال زيهوفر - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "المواقف المعادية للمسلمين لا تمثل تهديدًا بالنسبة للمسلمين فحسب، ولكن بالنسبة للتكاتف المجتمعي بشكل عام"، موضحًا أن تأسيس المجموعة؛ يعد رد فعل على الحوادث العنصرية، والهجمات الإرهابية والتخطيط لهذه الهجمات الشهور الماضية.

ومن المقرر أن تفحص مجموعة العمل، أوجه العداء للمسلمين؛ كي يتسنى للدولة والمجتمع اتخاذ إجراءات ضدها على نحو أفضل، وسيتم إصدار تقرير يشمل توصيات لاتخاذ إجراءات في غضون عامين، علمًا أنه منذ 6 أشهر أعلن الوزير الألماني عزمه على تشكيل تلك المجموعة. 
Advertisements

ترشيحاتنا

الشركة المنتجة لـ ريمديسفير تفجر مفاجأة عن نسب الشفاء من كورونا في مصر

"آثار أسوان والنوبة": فتاوى بعض رجال الدين السبب وراء موت الشباب خلال البحث عن الآثار

أمطار رعدية تصل لحد السيول في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

القصة الكاملة لحبس ابنة نهى العمروسي على ذمة قضية الفيرمونت

أقوى لقاح لفيروس كورونا صار قريبا.. أسترازينكيا تزف بشرى للقضاء على الفيروس القاتل

بعض القطارات تذاكرها بـ جنيه.. رئيس السكك الحديد: هذه الفئة من القطارات لا زيادة في أسعار تذاكرها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللكمات وشد الشعر.. خناقة عنيفة بين فتاتين على متن طائرة| فيديو

طريقة التخلص من الهالات السوداء.. وصفات طبيعية وليزر وتقشير

شاهد.. راكبة تفتح باب الطائرة فجأة وتسير على جناحها | فيديو