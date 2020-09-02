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أخبار العالم

كوشنر يتعرض لموقف محرج في الإمارات.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:21 ص
جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
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قسم الخارجي
تعرض جاريد ، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، لموقف محرج؛ بعد وصوله إلى مطار أبو ظبي، رفقة وفد إسرائيلي.

وقبل حديثه في مؤتمر صحفي من أبو ظبي، سقط الميكروفون أمام جاريد كوشنر بفعل الهواء، بينما كان يستعد المسؤول الأمريكي للحديث.

ويظهر مقطع فيديو سقوط الميكروفون أمام كوشنر على طاولة مثبتة، قبل أن يتدارك أحد المسؤولين عن التنظيم، الموقف، ويمسك بالميكرفون الذي كاد أن يسقط أرضا.

وبعد لحظات، اعاد المسؤول الذي يبدو من زيه أنه إماراتيا، الميكرفون، بعد إعادة تثبيته، والتأكد من سلامته؛ ليبدأ كوشنر الحديث، لكنه استقر على أن يمسك به في النهاية؛ منعا للإحراج.

وبعد زيارة إلى الإمارات التقى خلالها عددا من المسؤولين، توجه كوشنر إلى السعودية، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، جرى خلال اللقاء، بحث الشراكة بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصًا بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
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