حكام مباريات اليوم.. أمين عمر لـ سموحة والإنتاج والبنا لـ طلائع الجيش وأسوان

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الأربعاء، من الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري الممتاز.





ويدير محمود البنا لقاء طلائع الجيش وأسوان، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد كمساعد أول، ورجب محمد كمساعد ثاني، وعلي الكيكي حكم رابع، فيما يتولى محمد عباس التحكيم بالفيديو ويعاونه حسني سلطان.





ويقود طارق مجدي مواجهة انبي والجونة، ويعاونه كل من أحمد ساهر كمساعد أول، وماجد المليحي مساعد ثان، وسالم متعب حكم رابع، ويتولى محمد عادل التحكيم بالفيديو ويعاونه محمود وفا.





فيما يدير أمين عمر مباراة سموحة والإنتاج الحربي ويعاونه كل من أحمد نوفل كمساعد أول، وسيد نافع كمساعد ثاني، ومجدي خاطر حكم رابع، ويتولى خالد الغندور التحكيم بالفيديو ويعاونه عمرو رمضان.



