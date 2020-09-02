AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حكام مباريات اليوم.. أمين عمر لـ سموحة والإنتاج والبنا لـ طلائع الجيش وأسوان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الأربعاء، من الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدير محمود البنا لقاء طلائع الجيش وأسوان، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد كمساعد أول، ورجب محمد كمساعد ثاني، وعلي الكيكي حكم رابع، فيما يتولى محمد عباس التحكيم بالفيديو ويعاونه حسني سلطان.

ويقود طارق مجدي مواجهة انبي والجونة، ويعاونه كل من أحمد ساهر كمساعد أول، وماجد المليحي مساعد ثان، وسالم متعب حكم رابع، ويتولى محمد عادل التحكيم بالفيديو ويعاونه محمود وفا.

فيما يدير أمين عمر مباراة سموحة والإنتاج الحربي ويعاونه كل من أحمد نوفل كمساعد أول، وسيد نافع كمساعد ثاني، ومجدي خاطر حكم رابع، ويتولى خالد الغندور التحكيم بالفيديو ويعاونه عمرو رمضان.

Advertisements

ترشيحاتنا

هل يجوز أن تقضي المطلقة العدة في منزل أبيها.. الإفتاء ترد

أسعار البطة والبومة والكريستالة والشارك أشهر سيارات ميتسوبيشي

باللكمات وشد الشعر.. خناقة عنيفة بين فتاتين على متن طائرة| فيديو

المُعدّ البدني لـ ليفربول: محمد صلاح طلب مني التواجد مع معسكر منتخب مصر

آلي والكونسو.. مقتل 12 وإصابة 10 آخرين في اشتباكات عرقية بإثيوبيا

حسين السيد: رمضان صبحي ومصطفى محمد الأغلى في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفها بـ الديك الرومي الملفوف.. عجوز بريطاني يعتدي على امرأة محجبة وطفلتها بألفاظ مسيئة .. فيديو

دخل أثناء نومها.. لحظة إخراج ثعبان طوله «متر و20 سم» من فم امرأة.. فيديو

باللكمات وشد الشعر.. خناقة عنيفة بين فتاتين على متن طائرة| فيديو