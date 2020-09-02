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منوعات

فزع واستغلال.. البريطانيون يهربون من البرتغال.. وأسعار تذاكر الطائرات ترتفع 4 أضعاف

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يسارع المصطافون البريطانيون للعودة من البرتغال؛ وسط مخاوف من أن الحكومة البريطانية يمكن أن تعيد تطبيق إجراءات الحجر الصحي على المسافرين من البرتغال إلى بريطانيا، وأيضا وسط أنباء عن زيادة الحالات في البلاد خلال اليومين الأخيرين.

ونقلت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أن البرتغال يمكن أن تُضَاف إلى دول الحظر؛ وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين؛ مما يؤدي بالبريطانيين العائدين إلى البلاد من الدخول في زمرة من يتم مطالبتهم بالبقاء مدة أسبوعين بالمنزل قيد العزل.

وباعت شركة "إيزي جيب" جميع المقاعد على طائراتها القادمة من فارو والتي تخدم المسافرين العائدين من البرتغال إلى كافة مطارات بريطانيا أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وارتفعت أسعار السفر بشكل خيالي بين البرتغال وبريطانيا حيث بيعت تذاكر الطيران من فارو بالساحل البرتغالي إلى مطار هيثرو بلندن مقابل 554 جنيها استرلينيًّا، بينما يصل سعر الرحلة في الأوقات العادية إلى 139 جنيها استرلينيا فقط.

وكان الآلاف من البريطانيين قد سافروا إلى البرتغال منذ أضيفت البلاد إلى المناطق الآمنة على قائمة الحكومة البريطانية منذ 22 من أغسطس الماضي حيث زادت شركات الطيران من الرحلات بين البلدين بسبب الطلب الشديد.
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