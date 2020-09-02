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رياضة

من داخل الجيم.. جنش يشارك جمهوره آخر استعداداته للعودة للمباريات رفقة كريم نيدفيد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:33 ص
رنا اشرف
نشر حارس مرمى نادي الزمالك محمود جنش صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر في الصورة، جنش، مع الفنان كريم عفيفي، نجم مسرح مصر ولاعب الاهلي والزمالك السابق احمد حمودي، ولاعب الأهلي الشاب كريم نيدفيد.


وكان جنش، أحد أبرز نجوم الزمالك في الموسم الماضي، وشارك في أغلب مبارياته حتى انضم لمعسكر منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وإصابته في التدريبات بقطع في وتر أكيليس.

وخاض جنش آخر مباراة أساسيا مع الزمالك أمام حرس الحدود، يوم 3 يونيو 2019، في الدوري المصري الموسم الماضي.

وعاد جنش بعد غياب 14 شهرا و 422 يوما ليحرس عرين الزمالك في لقاء إف سي مصر.
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