لو عاوز تدير حسابك بالبنك الأهلى أون لاين.. اتبع الخطوات التالية.. خدمات

تعتبر خدمة الأهلي نت تجربة مصرفية متطورة سهلة وآمنة يقدمها البنك الاهلى المصرى لجميع عملائه والتي تتيح لك العديد من الخدمات المصرفية المتطورة والتي يمكنك اجرائها من أي مكان و في أي وقت تقدم الكثير من الخدمات ومنها:

شراء شهادات الاستثمار / الاوعية الادخارية / ربط الودائع لأجل .



استرداد شهادات الاستثمار / الاوعية الادخارية - كسر الودائع لأجل .



تعديل شهادات الاستثمار / الاوعية الادخارية / الودائع لأجل

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فتح الحسابات الفرعية للعملاء القائمين .



تحويل الاموال بين حساباتك المختلفة داخل البنك



التحويل من حسابك الى حسابات أخرى داخل البنك أو خارجه (بالعملة المحلية (

سداد مستحقات بطاقات الائتمان .

إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية آليًا .

مراجعة فورية على كافة انواع الحسابات و شهادات الاستثمار و الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان .

الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات و بطاقات الائتمان ..

الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل .

التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت .

خدمات فوري

تفعيل وإيقاف وإعادة ضبط جهاز رموز الأمان .

تفعيل وإيقاف وطلب رقم سري جديد لبطاقات المرتبات .

تفعيل وإيقاف واصدار بدل فاقد وطلب رقم سري جديد لبطاقات الائتمان .

إعادة تصفير عدد المحاولات الغير صحيحة للرقم السري Reset Counter لبطاقات المرتبات والائتمان .