AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لو عاوز تدير حسابك بالبنك الأهلى أون لاين.. اتبع الخطوات التالية.. خدمات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

تعتبر  خدمة الأهلي نت تجربة مصرفية متطورة سهلة وآمنة يقدمها البنك الاهلى المصرى لجميع عملائه  والتي تتيح لك العديد من الخدمات المصرفية المتطورة والتي يمكنك اجرائها من أي مكان و في أي وقت تقدم الكثير من الخدمات ومنها:

 

  •  شراء شهادات الاستثمار / الاوعية الادخارية / ربط الودائع لأجل.
  •  
  • استرداد شهادات الاستثمار / الاوعية الادخارية - كسر الودائع لأجل.
  •  
  • تعديل شهادات الاستثمار / الاوعية الادخارية / الودائع لأجل
  • .
  • فتح الحسابات الفرعية للعملاء القائمين.
  •  
  • تحويل الاموال بين حساباتك المختلفة داخل البنك
  •  
  • التحويل من حسابك الى حسابات أخرى داخل البنك أو خارجه (بالعملة المحلية(
  • سداد مستحقات بطاقات الائتمان.
  • إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية آليًا.
  • مراجعة فورية على كافة انواع الحسابات و شهادات الاستثمار و الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.
  • الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات و بطاقات الائتمان..
  • الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل.
  • التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.
  • خدمات فوري
  • تفعيل وإيقاف وإعادة ضبط جهاز رموز الأمان.
  • تفعيل وإيقاف وطلب رقم سري جديد لبطاقات المرتبات.
  • تفعيل وإيقاف واصدار بدل فاقد وطلب رقم سري جديد لبطاقات الائتمان.
  • إعادة تصفير عدد المحاولات الغير صحيحة للرقم السريReset Counter لبطاقات المرتبات والائتمان.

ولكى يتم الاشتراك  في خدمة الأهلي نت للأفراد لابد من  التوجه إلي أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري لتحديث البيانات والاشتراك في الخدمة "ويقوم الفرع بأنهاء اجراءات الاشتراك في الخدمة و تسليم خطاب ترحيب يحتوى على كود المستخدم الذى بتفعيله يتم الاشتراك . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك الأهلي: 40% حجم معاملات العملاء ببطاقات ميزة بقيمة ملياري جنيه

البنك الأهلي يطلق خدمات رقمية جديدة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي

إيقاف وتفعيل رمز الأمان ببطاقات الائتمان بالبنك الأهلي.. اعرفها

نائب يشيد بنجاح البنكين المركزى والأهلى فى تنفيذ تكليفات التحول الرقمى

ترشيحاتنا

محافظ الجيزة: لا تصالح في أي مخالفات أو تعديات على أراض زراعية

ألد أعداء ترامب.. خطأ فادح ارتكبته نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

القيادة الأمريكية تتهم مرتزقة أردوغان بليبيا بارتكاب اعتداءات جنسية

جريمة مخلة بالشرف .. أحمد موسى يعلق على حبس صلاح دياب

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

صديق ميدو.. زلاتان إبراهيموفيتش ينشر صورة جديدة.. ويعلق: أفضل صديقين لي.. شاهد

AdvertisementS

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذ وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات.. تفاصيل

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

الموجة الثانية لكورونا في مصر.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن الفيروس

جريمة مخلة بالشرف .. أحمد موسى يعلق على حبس صلاح دياب

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

مين يقدر على كهربا.. بصق وإهانة.. الزمالك يعفو والأهلي يعلق الفلكة

الملك سلمان يبعث برسالة عاجلة إلى ولي عهد الكويت

الرئيس السيسي يتصدر القائمة.. أبرز المرشحين لـ جائزة نوبل للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا

خلطة لـ علاج الضعف الضعف الجنسي بمكونات طبيعية

أخطاء في ارتداء الجينز.. للرجال والنساء