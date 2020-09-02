أخبار الرياضة| موقف الأهلي النهائي من رحيل أجايي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





- أكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten ان إدارة الأهلي تلقت عرضًا من الدوري التركي للتعاقد مع جونيور اجايي نجم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات القادمة.





- أكد محمد عادل المشرف العام على كرة القدم في نادي المقاولون العرب أن اختيار المشاركين في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل، يجب أن يتم من خلال جدول الدوري للموسم الحالي.





- انتقد علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق منع حسني عبد ربه نجم الفريق الأسبق من مشاهدة مباراة الدراويش ضد الاتحاد في الدوري من المدرجات بسبب خلافات مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي.





تقام اليوم الأربعاء، 2 سبتمبر 2020، عددا من المواجهات في الدوري المصري، الذي تم استئنافه بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.



