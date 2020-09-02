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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا | تسريب مواصفات وسعر Motorola Razr 5G.. سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 بـ 51 ألف جنيه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:05 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

أعلنت شركة ريلمى الصينية Realme على حسابها الرسمى على موقع Weibo الصيني، وصولها إلى 45 مليون مستخدم لهواتفها الذكية في العالم، حيث جاء الإعلان قبل يوم واحد من الكشف عن هاتفى  Realme X7 و Realme X7 Pro.


تعتبر تطبيقات الصور والتعديل عليها من أكثر التطبيقات الموجودة على متاجر التطبيقات سواء الخاصة بهواتف أندرويد أو آيفون، ولكن يندرج الكثير منها تحت فئة التطبيقات الضارة والتى تقوم بحفظ صور والاطلاع على البيانات الشخصية ومن ثم بيعها أو تسريبها. 


اذا كنت من محبي هواتف آيفون ذات الحجم الكبير فهذا العرض مخصص لك، حيث يمكنك شراء نسخة من iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره الأصلى تقريبًا، بدل من دفع مبالغ كبيرة لمنتجات آبل كالعادة.


كشف فيديو متداول على الإنترنت منذ دقائق قليلة على أنه مسرب من داخل مصنع آبل فى الصين، عن تصميم و شكل iPhone 12 المنتظر إصداره رسميًا نهاية الشهر الجاري.


كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رائدة صناعة الهواتف الذكية منذ دقائق عن أحدث أيقوناتها هذا العام Galaxy Z Fold2، وهو ثانى إصدار من الهاتف بشاشة قابلة للطي، ويبدأ سعره من 2000 دولار أمريكي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري. 


بعد إصدار شركة سامسونج الكورية الجنوبية لأحدث هواتفها الذكية Galaxy Z Fold2، كشف تقرير تقني عن خطتها لبيع أكبر عدد ممكن من إصدارات الهاتف، للسيطرة ومن ثم وضع خطوات ثابتة تجاه الهواتف الذكية ذات الشاشة القابلة للطي.


نجح هاتف آيفون 11 المقدم من علامة آبل الأمريكية الرائدة فى تحقيق المعادلة الصعبة وتحقيق أعلى مبيعات بإقتدار، ليتفوق بفارق شاسع عن المركز الثاني في قائمة أكثر 10 هواتف ذكية مبيعًا فى النصف الأول من العام الجاري 2020، ويعض إخفاق شقيقه الأكبر الذى طرح فى 2018، آيفون XR.


نفت شركة تيك توك تسريب أي بيانات خاصة بمستخدميها من خلال أي طرف ثالث، مؤكدة  أن أمن وسلامة المستخدمين عبر المنصة يعتبر أولوية للشركة.


كشفت تسريبات جديدة عن أحدث مواصفات عن أيقونة موتورولا الجديدة Motorola Razr 5G، والذى يأتى بتحسينات عدة عن شقيقه السابق، ليصبح الهاتف شبه متكامل فى ميزاته لتقديم أفضل تجربة إستخدام، بعدما تعثر الإصدار السابق فى تحقيق أى نجاحات ملموسة منذ طرحه بالأسواق.


كشفت اليوم شركة ZTE الصينية عن أحدث هواتفها الذكية Axon 20 5G، وهو الأول بكاميرا أمامية تحت الشاشة مباشرةً، الأمر الذى يعني قبلة الوداع لـ النوتش الشهير فى معظم شاشات الهواتف الذكية.


كشفت شركة Tecno رسميًا عن هاتف ذكي الجديد، الذى يحمل إسم Spark Go 2020، من فئة الهواتف الذكية الاقتصادية منخفضة السعر، والتى أصبحت محط اهتمام جمهور عريض من المستخدمين حول العالم.


أعلنت شركة شاومي الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن ميعاد طرح أحدث هواتفه الذكية Poco X3 في ٧ سبتمبر المقبل، بعدما كشفت عن ذلك من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
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