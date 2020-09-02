أخبار العلوم والتكنولوجيا | تسريب مواصفات وسعر Motorola Razr 5G.. سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 بـ 51 ألف جنيه

نفت شركة تيك توك تسريب أي بيانات خاصة بمستخدميها من خلال أي طرف ثالث، مؤكدة أن أمن وسلامة المستخدمين عبر المنصة يعتبر أولوية للشركة.

كشفت تسريبات جديدة عن أحدث مواصفات عن أيقونة موتورولا الجديدة Motorola Razr 5G، والذى يأتى بتحسينات عدة عن شقيقه السابق، ليصبح الهاتف شبه متكامل فى ميزاته لتقديم أفضل تجربة إستخدام، بعدما تعثر الإصدار السابق فى تحقيق أى نجاحات ملموسة منذ طرحه بالأسواق.



