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أخبار العالم

تآمر تركي على الجزائر.. مخابرات أردوغان تجند جنرالا بارزا للحصول على معلومات سرية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:09 ص
تقرير: المخابرات
تقرير: المخابرات التركية تجند جنرال جزائري هارب بغرض التجسس
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قسم الخارجي
كشف تقرير حديث عن مؤامرة جديدة يدبرها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن هذه المرة ضد الجزائر، حيث يتعلق الأمر بتجنيد المخابرات التركية لقائد الدرك الأسبق؛ للحصول على معلومات سرية تخص الجيش الجزائري.

ويقول موقع "مغرب انتلجنس" في نسخته الفرنسية، إن تركيا تمكنت من عقد صفقة مع الجنرال الجزائري البارز العميد غالي بلقصير القائد السابق للدرك والمقرب من رئيس أركان الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح، يعتبر "صندوقا أسود" لعلمه بكثير من الأسرار والملفات الحساسة.

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وبحسب الموقع المقرب من الدوائر الاستخباراتية الأوروبية، فإن الجنرال الهارب خارج البلاد منذ أغسطس 2019، قرر استخدام الأسرار التي بحوزته لحماية نفسه، وتأمين ملاذ لجوء آمن، مشيرا في تقريره إلى امتلاكه عقارات في أوروبا وإسبانيا لكن يبدو أنه غير راض عن ملجأه الأوروبي.

ويشير التقرير إلى أن بلقصير الصادر بحقه مذكرة توقيف دولية، لا يثق بالسلطات في فرنسا وإسبانيا، رغم أنه يمتلك اتصالات بالأجهزة الاستخباراتية في كلا البلدين.

ووفقا للمعلومات الواردة، أجرى الجنرال الهارب اتصالات مكثفة بالمخابرات التركية ليبيع لهم معلومات حساسة تخص الجيش الجزائري, مستعينا برجل أعمال تركي يقيم في سويسرا سمح له بتهريب أمواله إلى الخارج بعد فراره من الجزائر.

ويكشف الموقع عن صفقة بين تركيا والضابط الجزائري السابق، توسط فيها رجل الأعمال المذكور، حيث تتضمن الصفقة حماية المخابرات التركية لـ "بلقصير" وتوفير ملجأ آمن له إذا قرر عدم الإقامة في فرنسا أو إسبانيا، مقابل حصول أنقرة على معلومات هامة وسرية تخص الجيش الجزائري.

ويوضح التقرير أن الجنرال الجزائري عقد الصفقة مع الأتراك، وسلمهم معلومات حساسة تخص الجيش، كما اعتمد على وسيط آخر موجود في تركيا وهو قرميط بونويرة السكريتر السابق لقايد صالح.

ويؤكد التقرير أن بلقصر أقنع بونويرة بالتعاون مع المخابرات التركية وتسليمهم معلومات سرية بخصوص ضباط في الجيش الجزائري.

وبموجب شبكاته التي لا تزال تتسلل إلى وزارة الدفاع الجزائري، تمكن الجنرال الهارب من تزويد المخابرات التركية بمعلومات حساسة عن المؤسسة العسكرية.

يشار إلى أن تركيا سلمت الجزائر مؤخرا لقرميط ​​بونويرة، بعد طلب من الرئيس عبد المجيد تبون، لكن بلقصير لا يزال هاربا، معتمدا على عمليات المقايضة التي يجريها بشأن الملفات التي بحوزته. والتي قد تدفع النظام الجزائري لتوخي الحذر قبل أي تحرك ضده.
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