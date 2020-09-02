أخبار الفن | الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد.. حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة.. مصطفى خاطر يرقص في فرح شقيقته

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيديو للفنان مصطفى خاطر، يظهر فيه وهو يرقص بجوار شقيقته في حفل زفافها على عدد من الأغاني التي أشعلت الحفل.





أعلن الفنان إدوارد، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة زوج عمته، إذ نشر صورة له مع الأخير ناعيًا إياه بكلمات حزينة.





نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، صورة جديدة لها عبر خاصية استوري، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





علقت الفنانة أنغام، على حالة الجدل التي سادت السوشيال ميديا، بعد طرح أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعدما تكهن عدد من النشطاء بأنها وجهت كلمات الأغنية لحب جديد في حياتها.



