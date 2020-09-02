AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تعرضه للضرب.. برلماني تركي: وزير الداخلية زعيم عصابة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:33 ص
وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
Advertisements
أحمد محرم
نقلت صحيفة "زمان" التركية عن النائب بالبرلمان التركي باريش أتاي الذي تعرض للضرب في منطقة كاديكوي من جانب مجهولين مساء يوم الأحد، وصفه وزير الداخلية سليمان صوليو بأنه "زعيم عصابة" وذلك عقب تلاسن وقع بينه وبين الأخير في وقت سابق.


وفي تصريحات من مدينة إسطنبول أكد أتاي أن الشيء الذي تجيده السلطة الحاكمة في تركيا التعامل مع شخص ثوري مثله لن يكون أكثر من استئجار أشخاص للاعتداء عليه من الخلف في شارع مظلم ليلًا.

أضاف: "سليمان صويلو ليس وزيرا للداخلية بل هو زعيم عصابة وهو أداة تستخدم في عملية تصفية الجميع".

أكتاي قال إن المواطنين انتخبوه لمحاسبة وزير الداخلية وليس للجلوس على مقاعد البرلمان في أنقرة.

قال: "نحن لا نمارس السياسة مثلما يمارسونها هم. افعلوا ما يحلو لكم ونحن سنزداد حماسا. سنطيح بكم من السلطة عاجلًا أم آجلا. هم يدركون أنهم يخسرون وسينتهي عصرهم ولهذا يحاولون إسكاتنا".

وكان البرلماني باريش أتاي، قد تعرض للسب من جانب وزير الداخلية سليمان صويلو، بعد انتقاده الإفراج عن ضابط الصف موسى أورهان رغم ثبوت إدانته في واقعة اعتداء جنسي على شابة تدعى إيباك أر قررت الانتحار بعد الواقعة.

وقال أتاي مخاطبا وزير الداخلية: "أنت حميت العديد من وقائع الاغتصاب، ووفرت الحماية لمرتكبيها". وقرر وزير الداخلية صويلو الرد على أتاي من خلال تغريدة عبر تويتر، قال فيها: "لا يمكن أن يكون مثلي حاميا للمغتصبين، ولكن يمكن أن تكون أن تكون أنت المغتصب بالمعنى الحقيقي"، على حد قوله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سليمان صويلو.. جزار تركيا وأحد مؤسسي الدولة العميقة ينافس صهر أردوغان على منصب الرئيس الجديد.. تقارير تؤكد تزايد شعبيته داخل أروقة العدالة والتنمية والحركة القومية.. وتكهنات بتعديل وزاري للإطاحة به

ترشيحاتنا

وصفها بـ الديك الرومي الملفوف.. عجوز بريطاني يعتدي على امرأة محجبة وطفلتها بألفاظ مسيئة .. فيديو

حمادة أنور: الزمالك قادر على شراء رمضان صبحي

عادات صحية خاطئة تسبب انتشار الصدفية فى الجسم

كيف أعرف أن الله راض عني .. مستشار المفتي يجيب

حدث ليلاً| الأوقاف توجه تحذيرًا بشأن خطبة الجمعة.. وزير التعليم يكشف مصير الدراسة في العام الجديد.. الكنيسة تنفي البناء على أراضي الدولة

عقب تلقي عرض تركي.. الموقف النهائي لـ الأهلي من رحيل أجايي

AdvertisementS

تورط في التزاوج مع 8 إناث.. تمساح يحمل المئات من صغاره فوق رأسه | صور

الصين تتخذ إجراءات صارمة بشأن الرحلات الجوية الوافدة عالية الخطورة بسبب "كورونا"

حكم من يرفض أن يسامح كل من أذاه فى حياته

أخبار الرياضة| موقف الأهلي النهائي من رحيل أجايي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

أخبار الفن | الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد.. حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة.. مصطفى خاطر يرقص في فرح شقيقته

أنت عند ربنا أحسن ومبسوط.. الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد

أنغام تكشف حقيقة استعدادها للزواج للمرة الخامسة

دخل أثناء نومها.. لحظة إخراج ثعبان طوله «متر و20 سم» من فم امرأة.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

حدث ليلاً| الأوقاف توجه تحذيرًا بشأن خطبة الجمعة.. وزير التعليم يكشف مصير الدراسة في العام الجديد.. الكنيسة تنفي البناء على أراضي الدولة

ساندويتش متَّاكل.. وجبة من أحد المطاعم الشهيرة تثير غضب الرواد.. صور

الذكرى الثانية لرحيل كوثر رمزي.. حكاية الشاهدة الوحيدة في قضية مقتل المطربة ذكرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورط في التزاوج مع 8 إناث.. تمساح يحمل المئات من صغاره فوق رأسه | صور

وصفها بـ الديك الرومي الملفوف.. عجوز بريطاني يعتدي على امرأة محجبة وطفلتها بألفاظ مسيئة .. فيديو

دخل أثناء نومها.. لحظة إخراج ثعبان طوله «متر و20 سم» من فم امرأة.. فيديو