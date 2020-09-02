بعد تعرضه للضرب.. برلماني تركي: وزير الداخلية زعيم عصابة

نقلت صحيفة "زمان" التركية عن النائب بالبرلمان التركي باريش أتاي الذي تعرض للضرب في منطقة كاديكوي من جانب مجهولين مساء يوم الأحد، وصفه وزير الداخلية سليمان صوليو بأنه "زعيم عصابة" وذلك عقب تلاسن وقع بينه وبين الأخير في وقت سابق.









وفي تصريحات من مدينة إسطنبول أكد أتاي أن الشيء الذي تجيده السلطة الحاكمة في تركيا التعامل مع شخص ثوري مثله لن يكون أكثر من استئجار أشخاص للاعتداء عليه من الخلف في شارع مظلم ليلًا.





أضاف: "سليمان صويلو ليس وزيرا للداخلية بل هو زعيم عصابة وهو أداة تستخدم في عملية تصفية الجميع".





أكتاي قال إن المواطنين انتخبوه لمحاسبة وزير الداخلية وليس للجلوس على مقاعد البرلمان في أنقرة.





قال: "نحن لا نمارس السياسة مثلما يمارسونها هم. افعلوا ما يحلو لكم ونحن سنزداد حماسا. سنطيح بكم من السلطة عاجلًا أم آجلا. هم يدركون أنهم يخسرون وسينتهي عصرهم ولهذا يحاولون إسكاتنا".





وكان البرلماني باريش أتاي، قد تعرض للسب من جانب وزير الداخلية سليمان صويلو، بعد انتقاده الإفراج عن ضابط الصف موسى أورهان رغم ثبوت إدانته في واقعة اعتداء جنسي على شابة تدعى إيباك أر قررت الانتحار بعد الواقعة.





وقال أتاي مخاطبا وزير الداخلية: "أنت حميت العديد من وقائع الاغتصاب، ووفرت الحماية لمرتكبيها". وقرر وزير الداخلية صويلو الرد على أتاي من خلال تغريدة عبر تويتر، قال فيها: "لا يمكن أن يكون مثلي حاميا للمغتصبين، ولكن يمكن أن تكون أن تكون أنت المغتصب بالمعنى الحقيقي"، على حد قوله.