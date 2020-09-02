نائب: تدريب الشباب على إقامة مشروعات صغيرة في الإنتاج الحيوانى يحولهم إلى مستثمرين

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن تدريب وزارتي الزراعة والرياضة الشباب على إقامة مشروعات صغيرة في الإنتاج الحيوانى، يشجع مزيدا من الشباب على إقامة مشروعات صغيرة في هذا المجال، ويحول شباب المحافظات من عاطلين إلى مستثمرين، يتوقف نجاح استثماراتهم على حسن إدارتهم للمشروعات.





وأكد مشهور فى بيان صحفى له أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير على خطى منتظمة لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمجتمع داخليا مما يحقق الاستقرار في ميزان التجارة الداخلية ويحقق قيمة مضافة في الحياة العامة للمواطنين لأن هذا النوع من المشروعات ولا سيما في المحافظات يخدم بشكل رئيسي أولا أهالي المحافظة سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب.





وتابع: تلك المشروعات تستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.





وأشار إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، وطالب بإنشاء مثل هذه المشروعات المهمة والحيوية في مجالات الإنتاج الحيواني والألبان، والإنتاج الزراعي، والسلع الغذائية فى محافظات مصر المختلفة فى الدلتا والصعيد وذلك لأنها ،ستزيد من الناتج القومي وتوفر احتياجات المواطنين وكذلك ستوفر فرص عمل للشباب.