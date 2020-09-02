حملة مكبرة لإخلاء ٣٧٠٠ أسرة.. وإزالة ١٢٠٠ منزل |تفاصيل

صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن مشروع تنمية بحيرة المنزلة وعودتها لسابق عهدها الذى يجرى تنفيذه حاليا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يعد نقلة نوعية وحضارية كبيرة يجرى تنفيذها لأول مرة فى تاريخ المحافظة وتحديدا فى مراكز مدن شمال المحافظة مشيرا أن الدولة المصرية حاليا فى أقوى مراحلها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأن التعليمات بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة أو نهب وإهدار مواردها يجرى تنفيذها بكل حسم وحزم وأن الدقهلية حصلت على المركز الثانى على مستوى المحافظات فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية. أنبحيرةالمنزلةنقلةلأولأنالدولةأقوىوأننفسهإزالةأملاكالأراضى





وقام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فجر اليوم يرافقه اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية بقيادة أكبر حملة لإزالة التعديات فى تاريخ محافظة الدقهلية بمدينة المطرية لاستكمال إنشاء حرم الطريق الدائرى المزمع إنشاؤه حول بحيرة المنزلة وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية والذى يجرى تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.









أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه يضع مشروع تنمية بحيرة المنزلة على رأس أولويات عمله منذ توليه مهام منصبه لأنه ليس مشروعا اقتصاديا وتنمويا فقط ولكنه مشروع لبناء وتنمية الإنسان المصرى وتحسين بيئته الاجتماعية والحضارية وهو ما يأتي في مقدمة أولويات رئيس الجمهورية.

أضاف أن حملة الإزالة التي جرت فجر اليوم بمنطقة أرض شرق القطار بمدينة المطرية والتي تعرف باسم "عبده الصالحى" تعد الأكبر في تاريخ المحافظة، حيث تم اخلاء ما يقرب من 1200 منزل من السكان المتعدين بمعدل ما يقرب من 3700 أسرة وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات والدراسات الأمنية والتي تم من خلالها توعية وإقناع سكان المنطقة بأهمية إخلائها واحتوائهم وصرف التعويضات المناسبة لهم وإيجاد أماكن إقامة بديلة لهم حفاظا على كرامتهم وانسانيتهم.





وأوضح الدكتور أيمن مختار أن أرض منطقة عبده الصالحي عباره عن 45 فدانا تم ردمها من مسطح بحيرة المنزلة وتقسيمها إلى قطع أراض معدة للبناء بمساحات مختلفة منذ عام 2008 وأن المعتدين الذين قاموا بأعمال الردم استغلوا حلم البسطاء بامتلاك منزل وقاموا ببيعها لهم دون أى سندات للملكية كما قام الأهالى خلال فترة الانفلات الأمنى وغياب رقابة أجهزة الدولة أثناء أحداث 25 يناير 2011 ببناء منازل تتراوح مساحتها من 70 إلى 100 متر ..وأنه بعد تحرير محاضر سرقة تيار كهربائى لهم قاموا بتوصيله من خلال عدادات بنظام الممارسة كما قاموا بتوصيل مياه الشرب لمنازل المنطقة بالتعدى على خط مياه الشرب الواصل للمساكن التي أقامتها الدولة بمنطقة وش القطار القريبة منها.



