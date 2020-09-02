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محافظات

تنفيذ ٧ قرارات إزالة.. و8 حالات تصالح فى مخالفات البناء بالأقصر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:05 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.


وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرية الضبعية بمساحة 9 قراريط.


شارك في الحملة كل من مسئولى الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.


فى سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة، أنه تم استقبال 8 حالات تصالح فى مخالفات البناء ودفع الرسوم المستحقة، وتحرير 5 عقود بملف التقنين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


وبناءً على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.
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