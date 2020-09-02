تنفيذ ٧ قرارات إزالة.. و8 حالات تصالح فى مخالفات البناء بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.









وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرية الضبعية بمساحة 9 قراريط.









شارك في الحملة كل من مسئولى الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.









فى سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة، أنه تم استقبال 8 حالات تصالح فى مخالفات البناء ودفع الرسوم المستحقة، وتحرير 5 عقود بملف التقنين.



