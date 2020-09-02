تنفيذ ٧ قرارات إزالة.. و8 حالات تصالح فى مخالفات البناء بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرية الضبعية بمساحة 9 قراريط.
شارك في الحملة كل من مسئولى الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.
فى سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة، أنه تم استقبال 8 حالات تصالح فى مخالفات البناء ودفع الرسوم المستحقة، وتحرير 5 عقود بملف التقنين.
يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وبناءً على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.