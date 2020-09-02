رغم تتويجه بالدوري السعودي.. الهلال يسعى لتحطيم رقم النصر

يستعد فريق الهلال، لتحقيق رقم قياسي جديد، عندما يخوض





وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي، للمرة الـ16 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم بنتيجة 4-1، ضمن الجولة 28 الماضية، وقبل انتهاء المسابقة بجولتين.





وعزز فريق الهلال موقعه في صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.





ورغم تتويجه بالدوري، لكن الهلال لا يزال يتطلع للوصول إلى النقطة 72 بفوزه في المباراتين المقبلتين، من أجل كسر الرقم المسجل باسم غريمه النصر والمتمثل في حصد 70 نقطة خلال موسم واحد.

المواجهتين المتبقيتين أمام الوحدة والشباب، من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.