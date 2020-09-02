دراسة: العيش في منطقة خضراء يرفع معدل ذكاء الأطفال ويحسن سلوكهم

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة هاسيلت ببلجيكا، أن تربية الأطفال في منطقة مليئة بـ في منطقة مليئة بـ المساحات الخضراء أكثر فائدة لـ ذكاء الأطفال ؛ حيث وجد أن أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية الأكثر خضرة لديهم معدل ذكاء أعلى.





قام فريق الباحثين بتحليل بيانات حاصل الذكاء لأكثر من 600 طفل والذي يتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا ، ومقارنتها بالأماكن الذين يعيشون فيها، وقد وجدوا أ نه كلما زادت المساحات الخضراء بنسبة 3 في المائة أدت إلى زيادة معدل الذكاء بنحو 2.6 نقطة. ، ومقارنتها بالأماكن الذين يعيشون فيها، وقد وجدوا أالمائة





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ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أيضًا أن الأطفال في الدراسة لديهم مستويات أقل من المشكلات السلوكية إذا كانوا يعيشون في منطقة خضراء أكبر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأكد الباحثون، أن زيادة نقطة الذكاء كانت نتيجة طبيعية للعيش في بيئة خضراء، وكان لها أكبر تأثير على تحصيلهم الدراسي، مما يجعل هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تربط بين ، و فوائد العيش داخل المساحات الخضراء في مرحلة الطفولة. معدل الذكاء للأطفال ، و



وأضاف الباحثون، أنهم ليسوا متأكدين تمامًا السبب وراء زيادة معدل الذكاء لدى الأطفال هو التعرض لبيئة خضراء، أم أن الأمر له علاقة بأن العيش في مناطق خضراء يعمل على انخفاض مستويات التوتر لديهم.

وأوضح الباحثون، بأنه لم يكن الذكاء فقط هو الذي تأثر بالعيش في منطقة خضراء، وإنما وجد الفريق أنه ساعد أيضًا في تحسين سلوك بعض الأطفال، ووجدوا أن المشكلات السلوكية تقل مع كل زيادة بنسبة 3 في المائة في المساحات الخضراء.



