AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زعامات بلا كرامة.. راغب علامة يعلق على لقاء الرئيس الفرنسي بمسئولين لبنانيين

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
راغب علامة
راغب علامة
Advertisements
ندى فكري
نشر الفنان راغب علامة تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يهاجم فيها السياسيين والحكومة اللبنانية بعد لقاء الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بالمسئولين اللبنانيين أمس بقصر الصنوبر في بيروت.


وعلق راغب قائلا: "‏قال لهم الرئيس المحترم ‎#ماكرون: ساعدوا شعبكم وناسكم والمساكين الذين انتخبوكم وسرقتوهم وإلّا فنحن سنعاقبكم.. زعامات بلا كرامة ، لم تشفق يومًا على شعبها، زعامات لم تشبع يومًا من النهب والسرقة والظلم.. صارت قريبة.. ننتظر عقابهم لأنهم عاقبوا ملايين الناس على مدى ٤٠ عامًا".


وحرص أيضا النجم راغب علامة أمس على توجيه الشكر  للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد زيارته للفنانة الكبيرة فيروز في لبنان.

وكتب راغب عبر حسابه على "تويتر": "شكرا للرئيس الفرنسي المحترم، الذي قرر أن يزور السيدة فيروز، صوت الملائكة على أرضنا، خطوة في منتهى الرقي والأخلاق، ورسالة إلى سياسيي السرقة والنهب والإجرام بأنها هي من تمثل لبنان الحقيقي، لا صناديق التزوير والطائفية والتسلط والتآمر والشياطين".


يذكر أن راغب علامه هاجم الحكومة اللبنانية وتحديدًا حسان دياب الذي طالبه بالاستقالة الفورية وذلك بعد مظاهرات وانفجار بيروت. 


وكتب راغب علامة وقتها أن "حكومة حسّان دياب فشلت وسقطت.. على رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راغب علامة يشهد على عقد قران ابنة شقيقه .. صور

ماكرون يعتزم لقاء الفنانة فيروز خلال زيارته لـ لبنان

راغب علامة يشكر الرئيس الفرنسي: خطوة في منتهى الرقي والأخلاق

صوتك نعمة وحضورك وطن.. رسالة سلاف فواخرجى لـ فيروز بعد زيارة ماكرون.. شاهد

بعد زيارة ماكرون لـ فيروز .. رسائل حب من نجوم الوطن العربي لجارة القمر

بعد فيروز.. ماكرون يلتقي ماجدة الرومي.. ماذا حملت معها؟ | صورة

ترشيحاتنا

وزير التعليم يضع حدًّا للشائعات حول مصير الدراسة العام المقبل

أخبار الفن | الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد.. حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة.. مصطفى خاطر يرقص في فرح شقيقته

كيلو الفراخ بـ 14 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الرقابة الإدارية تعلن السيرة الذاتية للوزير حسن عبد الشافي رئيسها الجديد

لأول مرة في مصر.. كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ

تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفوق يولد من رحم المعاناة.. "طبلية" سر تفوق ندى في الثانوية الزراعية بكفر الشيخ

الكشف عن معلومات جديدة لـ كيا ستينجر 2021.. صور

تورط في التزاوج مع 8 إناث.. تمساح يحمل المئات من صغاره فوق رأسه | صور