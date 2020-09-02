زعامات بلا كرامة.. راغب علامة يعلق على لقاء الرئيس الفرنسي بمسئولين لبنانيين

نشر الفنان راغب علامة تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يهاجم فيها السياسيين والحكومة اللبنانية بعد لقاء الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بالمسئولين اللبنانيين أمس بقصر الصنوبر في بيروت .











وعلق راغب قائلا: "‏قال لهم الرئيس المحترم ‎#ماكرون: ساعدوا شعبكم وناسكم والمساكين الذين انتخبوكم وسرقتوهم وإلّا فنحن سنعاقبكم.. زعامات بلا كرامة ، لم تشفق يومًا على شعبها، زعامات لم تشبع يومًا من النهب والسرقة والظلم.. صارت قريبة.. ننتظر عقابهم لأنهم عاقبوا ملايين الناس على مدى ٤٠ عامًا".













وكتب راغب عبر حسابه على "تويتر": "شكرا للرئيس الفرنسي المحترم، الذي قرر أن يزور السيدة فيروز، صوت الملائكة على أرضنا، خطوة في منتهى الرقي والأخلاق، ورسالة إلى سياسيي السرقة والنهب والإجرام بأنها هي من تمثل لبنان الحقيقي، لا صناديق التزوير والطائفية والتسلط والتآمر والشياطين". وحرص أيضا النجم راغب علامة أمس على توجيه الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد زيارته للفنانة الكبيرة فيروز في لبنان.وكتب راغب عبر حسابه على "تويتر": "شكرا للرئيس الفرنسي المحترم، الذي قرر أن يزور السيدة فيروز، صوت الملائكة على أرضنا، خطوة في منتهى الرقي والأخلاق، ورسالة إلى سياسيي السرقة والنهب والإجرام بأنها هي من تمثل لبنان الحقيقي، لا صناديق التزوير والطائفية والتسلط والتآمر والشياطين".









يذكر أن راغب علامه هاجم الحكومة اللبنانية وتحديدًا حسان دياب الذي طالبه بالاستقالة الفورية وذلك بعد مظاهرات وانفجار بيروت.



وكتب راغب علامة وقتها أن "حكومة حسّان دياب فشلت وسقطت.. على رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد".

