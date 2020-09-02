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حوادث

بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل معلم متهم بإدارة مركز دروس خصوصية في كفر الشيخ

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
قررت نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، اليوم، إخلاء سبيل مدرس لغة عربية؛ لاتهامه بإدارة مركز للدروس الخصوصية بعقار كائن بمنطقة تقسيم 4، وذلك بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر.

كما قررت النيابة طلب مندوبا من مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وآخر من مجلس المدينة المختصين لجلسة 5 الجاري، مع طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها. 

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ا.ا" 33 سنة، مدرس لغة عربية؛ لقيامه بإدارة مركز للدروس الخصوصية.

وجرى ضبط المدرس واصطحابه لديوان قسم ثان كفر الشيخ، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 1614 لسنة 2020م، جنح أ د ط قسم ثان كفر الشيخ.

وبالعرض على النيابة العامة لبندر كفر الشيخ، قررت إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.
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