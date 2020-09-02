دار شمس تصدر ترجمة "الملك الحديدي" من التراث الصربي

صدرت عن "مؤسسة شمس للنشر والإعلام" بالقاهرة قصة "باش تشليلك/ الملك الحديدي" من التراث الصربي، ترجمة ياسر شعبان.





القصة تدور في أجواء أسطورية تشبه "ألف ليلة وليلة" في الثقافة العربية، حيث تذخر بالعجائب التي يغلفها الخيال والإبهار، وكذلك الرومانسية.

تبدأ القصة بمشهد احتضار القيصر الذي يجمع أبناءه الثلاثة وبناته الثلاث، ليطلب من أولاده أن يزوجوا شقيقاتهم من أول شباب يتقدمون للزواج منهن، وأن يتركوهن يرحلن، وإلا ستحل بهم اللعنة.





وبعد موته، تهب عاصفة هائلة، حيث يدوي الرعد ويتوالى لمعان البرق، مخترقا الظلام ببريقه الأخاذ.





وذات ليلة يدوي صوت طرقات مرعب على بوابات القصر، مسببا صدمة لجميع سكانه الذين ارتعدوا من شدة الرعب.. وعند فتح الأبواب يدخل القصر شيء غريب للغاية: لسان مشتعل يصيح بهم: "جئت طالبا يد أكبر أخواتكم للزواج، لتسافر معي الآن، لأنني لا أستطيع الانتظار، ولن أطلب ذلك مجددا، لذلك أجيبوا الآن: هل توافقون أم لا؟".





ويختلف الأشقاء الثلاثة فيما بينهم، ويتكرر المشهد نفسه مع الشقيقات الثلاث.. وتتوالى أحداث القصة بعد رحيل الشقيقات، وتفرق الأشقاء وملاقاتهم للكثير من الأهوال والصعاب.





ياسر شعبان كاتب ومترجم مصري، من كتبه ديوان "بالقرب من جسدي" وروايات "أبناء الخطأ الرومانسي"، "أبناء الديمقراطية"، "المصائر"، وترجم روايات "العين" لفلاديمير نابوكوف، و"ستون ورفقة الفرسان"، للكاتب ف. س. نايبول، و"الجبل الخامس" لباولو كويلو.