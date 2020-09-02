AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

دار شمس تصدر ترجمة "الملك الحديدي" من التراث الصربي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
 صدرت عن "مؤسسة شمس للنشر والإعلام" بالقاهرة قصة "باش تشليلك/ الملك الحديدي" من التراث الصربي، ترجمة ياسر شعبان. 

القصة تدور في أجواء أسطورية تشبه "ألف ليلة وليلة" في الثقافة العربية، حيث تذخر بالعجائب التي يغلفها الخيال والإبهار، وكذلك الرومانسية. 
تبدأ القصة بمشهد احتضار القيصر الذي يجمع أبناءه الثلاثة وبناته الثلاث، ليطلب من أولاده أن يزوجوا شقيقاتهم من أول شباب يتقدمون للزواج منهن، وأن يتركوهن يرحلن، وإلا ستحل بهم اللعنة. 

وبعد موته، تهب عاصفة هائلة، حيث يدوي الرعد ويتوالى لمعان البرق، مخترقا الظلام ببريقه الأخاذ. 

وذات ليلة يدوي صوت طرقات مرعب على بوابات القصر، مسببا صدمة لجميع سكانه الذين ارتعدوا من شدة الرعب.. وعند فتح الأبواب يدخل القصر شيء غريب للغاية: لسان مشتعل يصيح بهم: "جئت طالبا يد أكبر أخواتكم للزواج، لتسافر معي الآن، لأنني لا أستطيع الانتظار، ولن أطلب ذلك مجددا، لذلك أجيبوا الآن: هل توافقون أم لا؟". 

ويختلف الأشقاء الثلاثة فيما بينهم، ويتكرر المشهد نفسه مع الشقيقات الثلاث.. وتتوالى أحداث القصة بعد رحيل الشقيقات، وتفرق الأشقاء وملاقاتهم للكثير من الأهوال والصعاب. 

ياسر شعبان كاتب ومترجم مصري، من كتبه ديوان "بالقرب من جسدي" وروايات "أبناء الخطأ الرومانسي"، "أبناء الديمقراطية"، "المصائر"، وترجم روايات "العين" لفلاديمير نابوكوف، و"ستون ورفقة الفرسان"، للكاتب ف. س. نايبول، و"الجبل الخامس" لباولو كويلو. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يبحث التعاون والتنسيق الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق

انتصر عليهم كورونا خلال 45 يومًا.. القصة الكاملة لوفاة 3 أشقاء بالفيروس القاتل في قنا

القصة الكاملة.. أب يلقي بأطفاله الثلاثة أمام قطار بالمنيا فـ يحولهم لأشلاء

دماء وأشلاء على شريط السكة الحديد.. شقيق قاتل أبنائه فى المنيا: اخي يعاني من مرض واضطراب نفسي.. والاهالي: حاول إخفاء الجثث بالتراب والزلط | القصة كاملة

إقبال كبير من محبي التراث والثقافة على فعالية القصر التراثي بظهران الجنوب بالسعودية

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

ترشيحاتنا

الصين تتخذ إجراءات صارمة بشأن الرحلات الجوية الوافدة عالية الخطورة بسبب "كورونا"

قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية

وفاة الملاكم الفرنسي جان ميندي

ما حكم وكفارة سب الدين وقت الغضب؟.. الإفتاء تجيب

سأترشح لرئاسة الإسماعيلي.. أبرز 10 تصريحات لـ حسني عبد ربه مع ميدو

3 ملايين في بلطيم.. كفر الشيخ آخر محطة في رحلة العائلة المقدسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية

التفوق يولد من رحم المعاناة.. "طبلية" سر تفوق ندى في الثانوية الزراعية بكفر الشيخ

الكشف عن معلومات جديدة لـ كيا ستينجر 2021.. صور