روسيا تسجل مليون وخمسة آلاف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء إن روسيا سجلت 4952 حالة إصابة بكوفيد -19 في غضون 24 ساعة، ما يرفع المجموع التراكمي إلى مليون وخمسة آلاف حالة.





وسجل المسؤولون 115 حالة وفاة في هذه الفترة، ليرتفع الإجمالي إلى 17،414، و5،464 حالة تعافي، ما يرفع المجموع إلى 821169.





فيما لم يتم تسجيل حالة واحدة في منطقة تشوكوتكا المتمتعة بالحكم الذاتي في الشرق الأقصى خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأبلغت موسكو عن 625 حالة، وسان بطرسبرج 189 ، ومنطقة موسكو 158.





وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم 857015 حالة وفاة.

وتم اكتشاف أكثر من 25.6 مليون حالة إصابة ، وتعافى أكثر من 17 مليون من هؤلاء المرضى، وفقا لـ جامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.

ولا تزال الولايات المتحدة لديها أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم؛ أصيب 6،073،840 ، وتوفي منهم 184،659 وتسجيل 2،202،663 حالات شفاء.

وأعرب ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة أشخاص بالغين في جميع أنحاء العالم عن استعدادهم لأخذ لقاح ضد كوفيد 19 إذا أصبح أحدهم متاحًا، وفقًا لاستطلاع جديد أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي.