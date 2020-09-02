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أستاذ الطب السلوكي: حرب الشائعات على السوشيال ميديا أخطر من السلاح.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
دكتور إيهاب عيد
دكتور إيهاب عيد
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نورهان رأفت
قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي بجامعة عين شمس، إن العلاج السلوكي يهتم بالتنشئة المجتمعية للشخص، حتى يتم التوصل لعلاج سليم، ينطبق مع كل شخصية، موضحا أن الأجيال تختلف عن بعضها وطرق المعاملة ليست واحدة.

وأضاف الدكتور إيهاب عيد، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن أطفال الجيل الحالي، لا يتقبلون نصائح من هم أكبر سنا، على اعتقاد أنهم متفهمين لأمور تكنولوجية، أكثر من أولياء أمورهم.

وأشار أستاذ الصحة النفسية ، إلى أن الحرب الحالية، حرب تتم على السوشيال ميديا، تستهدف الأطفال ، وهي تعد سياسة خطيرة، لا تعتمد على السلاح.

ولفت "عيد" ، إلى أن هناك أطفالا لديهم منذ صغرهم، التكوين الجيني، الذي يدفعهم الانسياق وراء الشائعات الخطيرة والأكاذيب، والانحراف عن المعتقدات السليمة.

وشدد "عيد" على ضرورة استخدام النموذج الديني بشكل سليم، أمام الطفل، حتى لا يفقد الطفل الثقة في والديه وفي النموذج الذي يحتذي به ولي أمره.
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