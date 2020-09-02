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سيف عبد الرحمن :فترة الستينيات والسبعينيات تميزت بالثقافة والنهضة الفنية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
سيف عبد الرحمن
سيف عبد الرحمن
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ريهام فيكتور
قال الفنان سيف عبد الرحمن ، إنه بدأ مشواره الفنى بعد تأسيس فرقة رضا التي نالت إعجاب الجميع ، منوهًا إلى أن هذه الفرقة كانت خاصة بالدولة لأنها تهتم بالثقافة والإبداع .

وأضاف  الفنان سيف عبد الرحمن ، خلال حواره ببرنامج ، صباح الورد ، المذاع على فضائية« TeN» ، أن عصر الستينات والسبعينات يتميز بالثقافة والنهضة مشيرًا إلى أنه بعد ذلك تم عمل بعمل فرقة  قومية مقابلة لـفرقة رضا ، ومن حسن الحظ تم قبوله من ضمن 40 شخص آخرين  .

وتابع  الفنان سيف عبد الرحمن ، أنهم كانوا صورة مشرفة لمصر أمام دول العالم ، لافتا الى اننا شعب مبدع ذواق للفن والفنون ، مؤكدًا أن يوسف شاهين مخرج عبقري ولد لعمل السينما والفن ومن حسن حظة نال إعجابه بأدائه وتمثيلة .

وأكد الفنان سيف عبد الرحمن ، أنه بدأت بفيلم فجر يوم جديد ،مع الفنانة سناء جميل ، عبد الناصر كان محتفظ بنسخة الفيلم ورؤيته مع أى رئيس دولة يزور مصر .
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