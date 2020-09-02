سيف عبد الرحمن :فترة الستينيات والسبعينيات تميزت بالثقافة والنهضة الفنية

قال الفنان سيف عبد الرحمن ، إنه بدأ مشواره الفنى بعد تأسيس فرقة رضا التي نالت إعجاب الجميع ، منوهًا إلى أن هذه الفرقة كانت خاصة بالدولة لأنها تهتم بالثقافة والإبداع .





وأضاف الفنان سيف عبد الرحمن ، خلال حواره ببرنامج ، صباح الورد ، المذاع على فضائية« TeN» ، أن عصر الستينات والسبعينات يتميز بالثقافة والنهضة مشيرًا إلى أنه بعد ذلك تم عمل بعمل فرقة قومية مقابلة لـ فرقة رضا ، ومن حسن الحظ تم قبوله من ضمن 40 شخص آخرين .





الفنان سيف عبد الرحمن ، أنهم كانوا صورة مشرفة لمصر أمام دول العالم ، لافتا الى اننا شعب مبدع ذواق للفن والفنون ، مؤكدًا أن يوسف شاهين مخرج ولد لعمل السينما والفن ومن حسن حظة نال إعجابه بأدائه وتمثيلة . وتابعوالفنونعبقريوالفننالإعجابهبأدائهوتمثيلة



