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ثقافة

اتحاد الناشرين المصريين يدعو أعضاءه للمشاركة في معرض فرنكفورت الدولي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
دعا اتحاد الناشرين المصريين، أعضاءه للمشاركة المجانية بمعرض فرنكفورت 2020 بالجناح الرقمي (الافتراضي)، في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، حيث تقدم إدارة معرض فرانكفورت هذا العام المشاركة مجانية في المعرض الافتراضي المصاحب للمعرض.

وقال الإتحاد في بيانه، على الراغبين في المشاركة من دور النشر إدخال جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المناسبة في نموذج PDF القابل للتعبئة، من خلال استمارة التسجيل للعارضين الرقميين، بعد استكمال النموذج، يرجى طباعته والتوقيع عليه، إرسال النموذج المكتمل والموقع إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

ولفت الاتحاد إلى ضرورة مراعاة الإرشادات التالية: ضرورة اتباع الخطوات الموجودة بالملف المرفق بكل دقة، قراءة الشروط والأحكام بعناية، تجهيز كتالوج وقائمة أعمال الدار باللغة الإنجليزية، إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.



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