محضرا مخالفة وضبط 506 عبوات دواء بيطري في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.





ومن جانبه فقد أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية انه قامت المديرية بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز فاقوس لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية.

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وأضاف "بركات" انه قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية (إدارة الخدمات) بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية علي عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدويه بمركز ومدينة فاقوس لضبط سوق الدواء البيطري و لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.





أسفرت جهود الحملة عن تحرير محضري مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط 506 عبوة لـ 20 صنف دواء بيطري مخالف "منتهي الصلاحية - مجهول المصدر" ، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة علي ذمة القضايا.





وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.