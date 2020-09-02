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أخبار العالم

الأسوأ منذ الحرب العالمية.. أستراليا تستعد لمرحلة ركود اقتصادي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
ركود اقتصادي
ركود اقتصادي
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أ ش أ
تستعد أستراليا لتسجيل أسوأ أرقامها الاقتصادية منذ 60 عاما حيث من المتوقع أن تؤكد الحسابات أول ركود في البلاد منذ عقود وانكماش قياسي في الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أن ربع يونيو سيكشف عن حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون انكماشا بنحو 6%، مضيفا أن ذلك سيمثل تراجعا هائلا مقارنة بالانخفاض الأكثر تواضعا بنسبة 3ر0% في ربع مارس، كما أنه سيكون أكبر انكماش مسجل منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي.

واوضح الراديو أن هذا الانكماش سيكون هو الأسوأ الذي تشهده أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية وأول ركود في البلاد منذ عام 1991.
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