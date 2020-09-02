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أخبار العالم

جانتس يغير إجراءات إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين.. تفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
جانتس يغير إجراءات
جانتس يغير إجراءات إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين
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سمر صالح
قدم وزير جيش الاحتلال بيني جانتس مطلبا بتشديد السياسة لجهة عدم إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين.

وقالت القناة 12 العبرية إن جانتس سيقدم على أعضاء الكابنيت خلال اجتماعهم اليوم مطلبًا بتغيير إجراءات إعادة جثث الشهداء.

وينص الإجراء الحالي على أن إسرائيل تحتجز فقط جثث الشهداء الذين ينتمون إلى حركة حماس، ويريد جانتس أن تظل في أيدي إسرائيل أيضًا اضافة الى توسيع الإجراءات حتى لا تعيد إسرائيل جثث الشهداء المنتمين إلى جميع التنظيمات الفلسطينية.

يأتي طلب جانتس على خلفية الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا للمطالبة بإعادة جثث الشهداء غير المنتمين لحماس.

وقضت المحكمة العليا الاسرائيلية قبل عام، بأنه يجوز للجيش الإسرائيلي أن يحتجز جثث الشهداء لغرض المفاوضات من أجل إعادة الجنود الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة.
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