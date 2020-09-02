ضبط 8 أطنان من أحجار خام الذهب بحوزة 5 أشخاص بأسوان

تمكنت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان فى مجال ضبط قضايا التنقيب عن معدن الذهب من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 8 أطنان تحتوى على معدن الذهب الخام.
وشملت المضبوطات 100 جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 2,5 طن بحوزة 3 أشخاص حال استقلالهم "سيارة نقل"، بجانب ضبط ١٠٠ جوال أخرى من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 3 طن بحوزة (سائق) حال قيادته سيارة ربع نقل، بالإضافة إلى 100 جوال ثالث من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 2,5 طن بحوزة (سائق) حال قيادته "سيارة نقل".
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هذا وقد تركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن، وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
ويأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص ، وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.