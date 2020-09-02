AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 8 أطنان من أحجار خام الذهب بحوزة 5 أشخاص بأسوان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تمكنت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان فى مجال ضبط قضايا التنقيب عن معدن الذهب من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 8 أطنان تحتوى على معدن الذهب الخام.

وشملت المضبوطات 100 جوال من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 2,5 طن بحوزة  3 أشخاص حال استقلالهم "سيارة نقل"، بجانب ضبط ١٠٠ جوال أخرى من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 3 طن بحوزة (سائق) حال قيادته سيارة ربع نقل، بالإضافة إلى 100 جوال ثالث من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 2,5 طن بحوزة (سائق) حال قيادته "سيارة نقل".

واقرأ أيضًا| ضبط 125 جوالا من أحجار خام الذهب بأسوان

هذا وقد تركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن، وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

ويأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص ، وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 512 هاربا و18 جوال أحجار لخام الذهب بحوزة متهم بأسوان

يحدث في أسوان.. ضبط 4 أجولة من أحجار الذهب و358 مخالفة مرورية

بحوزتهم ١٢٠٠ كيلو من أحجار الكوارتز .. ضبط ٣ أشخاص ينقبون عن الذهب بأسوان

تقدر بالملايين .. التحفظ على 1200 كيلو من أحجار الكوارتز في أسوان

ضبط 855 هاربًا و12 كيلو بانجو بحوزة 10 متهمين بأسوان

ضبط 5 أطنان من أحجار الكوارتز بأسوان و426 هاربًا من أحكام

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| موقف الأهلي النهائي من رحيل أجايي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

أفضل علاج لحب الشباب للبشرة الدهنية وآثاره عليها

بعد ضبط 7 عناصر إرهابية بأسوان.. مساعد سابق لوزير الداخلية يكشف التفاصيل

شطة يحسم الجدل بشأن الحالات التي يشارك فيها الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

حدث ليلاً| الأوقاف توجه تحذيرًا بشأن خطبة الجمعة.. وزير التعليم يكشف مصير الدراسة في العام الجديد.. الكنيسة تنفي البناء على أراضي الدولة

بـ 30 دولارا.. الطيران: 4 مطارات مسموح دخولهم من غير بي سي آر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. انطلاق بيجو 3008 موديل 2021 بتحديثات منتصف العمر.. صور

قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية

التفوق يولد من رحم المعاناة.. "طبلية" سر تفوق ندى في الثانوية الزراعية بكفر الشيخ