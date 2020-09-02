برلمانية: الرئيس السيسى ساهم فى بناء عملية السلام فى الخارج





قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنها تؤيد ترشيح الرئيس السيسى لجائزة نوبل للسلام ، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى ساهم فى بناء عملية السلام فى الخارج من خلال طرق الأبواب بالنسبة للدول الأفريقية والعالمية لإقرار السلام والإعمار.





وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى أرسى مفهوم الإنسانية فى بلاد نساها الدهر ولديها الأحقية فى العيش بسلام.





وتابعت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الرئيس السيسى ساهم بجولاته المكوكية فى الخارج فى توطيد علاقة مصر بدول العالم من خلال الإتفاقيات الإقتصادية التى قام بتوقيعها مع عدد من دول العالم ، مشيرة إلى أن يد الرئيس السيسى ممدوه بالسلام لأنه رئيس دولة غير معادية.





واختتمت: الرئيس على المستوى الأفريقى ساهم فى توقيع معاهدات دولية مع دول افريقيا ودول العالم ، كما أنه أظهر دور دول العالم الثالث وأهميته.





رشح رئيس برلمانات شمال أفريقيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان، ورئيس مجلس السيادة السوداني، لجائزة نوبل للسلام، بعد توقيعهم اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة.

ورحب النائب مصطفى الجندي، الذي يرأس تجمع برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، باتفاق السلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في جوبا عاصمة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واصفا الاتفاق بالتاريخي ويمثل مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والسلام وإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان.



