برلمانية: الرئيس السيسى ساهم فى بناء عملية السلام فى الخارج

قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنها تؤيد ترشيح الرئيس السيسى لجائزة نوبل للسلام ، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى ساهم فى بناء عملية السلام فى الخارج من خلال طرق الأبواب بالنسبة للدول الأفريقية والعالمية لإقرار السلام والإعمار.
وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى أرسى مفهوم الإنسانية فى بلاد نساها الدهر ولديها الأحقية فى العيش بسلام.
وتابعت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الرئيس السيسى ساهم بجولاته المكوكية فى الخارج فى توطيد علاقة مصر بدول العالم من خلال الإتفاقيات الإقتصادية التى قام بتوقيعها مع عدد من دول العالم ، مشيرة إلى أن يد الرئيس السيسى ممدوه بالسلام لأنه رئيس دولة غير معادية.
واختتمت: الرئيس على المستوى الأفريقى ساهم فى توقيع معاهدات دولية مع دول افريقيا ودول العالم ، كما أنه أظهر دور دول العالم الثالث وأهميته.
رشح رئيس برلمانات شمال أفريقيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان، ورئيس مجلس السيادة السوداني، لجائزة نوبل للسلام، بعد توقيعهم اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة.
ورحب النائب مصطفى الجندي، الذي يرأس تجمع برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، باتفاق السلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في جوبا عاصمة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واصفا الاتفاق بالتاريخي ويمثل مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والسلام وإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان.
وقال في بيان أصدره، الثلاثاء، إن "برلمانات شمال أفريقيا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لجائزة نوبل للسلام على جهودهم الكبيرة لإحلال السلام داخل السودان".
وأكد أن "برلمانات شمال أفريقيا والبرلمان الأفريقى بجميع دوله يرحبون دائما بالحلول السلمية لجميع المشكلات والأزمات داخل دول القارة السمراء"، مشيدا بـ"انتصار جميع أطراف الاتفاق لإنهاء النزاع المسلح وتحقيق السلام".
وأعرب رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا عن ثقته في قدرة أطراف العملية السياسية في السودان على إنجاح هذا الاتفاق وتحويله إلى واقع ملموس واعتباره صفحة جديدة في تاريخ السودان يتم فيها إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإعطاء الأولوية لجهود التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار.