بعد ضبط 7 عناصر إرهابية بأسوان.. مساعد سابق لوزير الداخلية يكشف التفاصيل

أكد اللواء محمد نور الدين ، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، تعليقا على ضبط 7 عناصر إرهابية بأسوان ، أن جهاز الشرطة المصرية من أقوى أجهزة الأمن في العالم تسليحا وتدريبا ، موضحا أن الشرطة المصرية استطاعت أن تتعافى سريعا منذ أن تضررت في ثورة 25 يناير .





وأضاف اللواء محمد نور الدين ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن الشرطة المصرية تعافت من جديد بمساندة الشعب المصري ، موضحا أن الشرطة انتهجت خطة تدريبية جديدة ، لعدم تكرار ما حدث في السابق .





وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إلى أن مدينة أسوان بها أطيب أبناء الشعب المصري ، والحالة الجنائية بها هادئة تماما ، ولكن هذا لايمنع من قوة أجهزة الأمن بها.





وأوضح "نورالدين " ، أن الشرطة المصرية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي متخصص في تجارة المخدرات ، وتم تقنين الإجراءات المناسبة للضبط ، حسب ما أشارت به معلومات تواجد التشكيل العصابي، بالإضافة إلى ضبط أسلحة بحوزتهم .





ولفت "نورالدين" ، إلى أنه تم ضبط كمية من نبات البانجو بحوزتهم ، بالإضافة لتشكيل عصابي أخر يروع المواطنين في مدينة "إدفو" .