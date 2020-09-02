الأمن يمنع وقوع كارثة.. ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب ببنى سويف

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول ببنى سويف .





تبلغ لمركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف انبعاث أبخرة من خط نقل مواد بترولية بالطريق الصحراوى الشرقى القديم بدائرة المركز (تابع لإحدى الشركات) وغلق محابس الخط بمعرفة الفنيين بالشركة ووجود محبس حديث على الخط المشار إليه .





أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف إلى تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص ( مزارع ، 3 عاطلين ، فنى تركيبات – مالك محل زيوت سيارات - لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظات " بنى سويف ، القاهرة ، الجيزة ") .





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين بمحال إقامتهم وثلاثة آخرين حال إستقلالهم سيارة ربع نقل وبداخلها (ماكينة لحام، 3 سلك لحام ، شنيور ، 2 محبس ، 2 كوع حديدى ، خرطوم بطول حوالى 70 مترا ) .





بمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية وقيامهم بتركيب محبس على خط البترول المشار إليه إلا أنهم لم يتمكنوا من إحكام تركيبه فتركوه وهربوا مما أدى لانبعاث الأبخرة منه وأضافوا بأن الأدوات المضبوطة بحوزتهم هى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .