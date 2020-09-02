لجنة توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات ميدانية على الأنشطة الجديدة

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، جولات ميدانية للتأكد من قرارات التوطين الجديدة التي بدأ التطبيق الفعلي لها مطلع العام الحالي بنسبة 70%.





وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 38 محلًا متنوع الأنشطة، وبلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 39 موظفًا، و 45 عاملًا وافدًا من مختلف الجنسيات، وتم ضبط 4 مخالفات توطين بحق عدد من المنشآت، وحصر 12 فرصة عمل جار العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.







