إنجاز كبير للاتصالات.. برلماني يشيد بحجز موعد بالمحمول لإتمام التوثيق

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي التحية والتقدير للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ما بثه عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، وأكد فيه أن الوزارة بدأت التعاون مع وزارة العدل، لتقديم خدمة جديدة بافتتاح مكاتب التوثيق المتميزة مع المستشار عمر مروان وزير العدل ومنها افتتاح مكتب توثيق سيتى ستارز وأنه يمكن للمواطن حجز موعد من خلال تطبيق على المحمول ويذهب ليتمم خدمات التوثيق بمنتهى الراحة والأمان من خلال آليات تضمن توفير الوقت، إلى جانب تقديم خدمات من بينها خدمة "اكتب محررك" وغيرها من خلال منصة "مصر الرقمية" والتي تم إطلاق البث التجريبي لها منذ أيام.





ووصف "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم أن هذا الاتجاه من الحكومة بالإنجاز التاريخى مشيدا بنجاح الدكتور عمرو طلعت فى تنفيذ تكليفات الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق بالتحول الرقمى فى مصر معربا عن ثقته التامة فى أن مصر خلال المرحلة القادمة ستكون واحدة من انجح الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا فى تنفيذ منصة " مصر الرقمية ".





وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أصدرت بيانا أكدت خلاله، إتاحة خدمات التوثيق بمكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" من خلال آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مقابل رسوم إضافية حيث يتم تقديم الخدمات من خلال الحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" والذى تم إطلاقه بهدف التيسير على المواطنين وللحد من التكدس بالمكاتب وللاستعلام اللحظى عن الكثافة بالمكتب، وذلك إلى جانب تقديم خدمات التوثيق والتى من بينها خدمة (أكتب محررك) وغيرها؛ من خلال منصة "مصر الرقمية" التي تم اطلاقها خلال الشهر الحالي بشكل تجريبى فى إطار تحقيق التحول الرقمى.





تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق تضمن تنفيذ عدد من المهام ومن أبرزها إعادة هندسة البنية التحتية، والانتقال الى خدمات الشباك الواحد للحد من التزاحم داخل الفروع، وتطبيق نظام آلى متكامل بحيث يتواكب مع الدورة المستندية المطورة داخل مكاتب التوثيق، وكذلك تنظيم حركة المواطنين داخل المكاتب من خلال تطبيق نظام إلكترونى متخصص داخل الفروع، بالإضافة إلى ضم عدد من المراكز التكنولوجية، وإضافة عدد 109 مكاتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، فضلًا عن افتتاح عدد كبير من مكاتب التوثيق الجديدة خلال العام الجارى للحد من التكدس وتقديم خدمات متميزة للموطنين.