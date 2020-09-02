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محافظات

رفع إشغالات وإغلاق محلات مخالفة في بنى سويف

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:37 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم

شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات.


وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.


وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد شاهين بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، وذلك تحت إشراف عبد اللطيف محمود  نائب رئيس المدينة،وبحضور اللواء شريف الديان مساعد مدير الأمن، والعميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن ، والمقدم محمد بكري  شرطة المرافق، والرائد عمرو حامد مرور بني سويف والأستاذ على إسماعيل رئيس قسم الإشغالات ومسؤولى المواقف والبيئة والكهرباء  والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.


حيث أسفرت الحملة التي تم تنفيذها عن إزالة ورفع أكثر من ستمائة وخمسون حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة ،شملت: إعلانات ولافتات وتندات وكراسي واستاندات وصبات وبروز  وأكشاك مخالفة وغيرها، علاوة على ضبط  واحد وأربعين دراجة بخارية ، وتحرير ثلاثة عشر محضرا لمخالفات بيئية ، بجانب تنفيذ قرارين إغلاق لمحلات ومنشآت تجارية مخالفة وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية ،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


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