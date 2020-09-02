الجثة الحائرة بين محافظتين..أمن الدقهلية والشرقية يكشفان غموض مقتل طفلة على يد نجل عم والدتها

حالة من الحزن يعيشها أهالي عذبة التل التابعة لقرية طوخ بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية عقب إختفاء الطفلة "أروي" والتي تبلغ من العمر 5 سنوات في ظروف غامضة والعثور علي جثتها في قرية بشلا بمركز ميت غمر.

أيام عاشها رجال مدريتي أمن الشرقية والدقهلية من اليقظة التامة دون راحة من أجل كشف غموض الواقعة وملابسات إختفاء الطفلة والعثور عليها جثة هامدة بمحافظة أخري وخاصة انه لا تربط الطفلة أو أسرتها اي علاقة قرابة او صداقة لأحد بقرية بشلا.

تنسيق وتعاون بين رجال وزارة الداخلية قادتهم مباشرة الي تحديد المتهم وضبطة وتقديمة الي العدالة للتحقيق معه حيث تبين انه نجل عم والدة الطفلة وذلك لمرورة بضائقة مالية وإستعانته بأخرين لمساعدة في خطف الطفلة وطلب فدية مالية .

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بداية الواقعة يوم الخميس الماضى،بمجرد ان تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد ورود بلاغا من " إسراء ج " 26 سنة ربة منزل مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير، باختفاء نجلتها" أروى" 5 سنوات أثناء لهوها على أرجوحة حديد أمام المنزل.

وبعد مرور يومين من تحرير البلاغ، تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة ميت غمر،يفيد عثور أحد الأهالى على جثة طفلة بقرية بشلا، وغير معروف ظروف وفاتها.

تم إخطار النيابة العامة، والتى أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة،وتبين من التحريات وبمراجعة بلاغات الغياب إختفاء طفلة تدعى" أروى ع" 5 سنوات مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة" أحمد م" 18 سنة حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، نجل عم والدة الطفلة، حيث قام بالاستعانة بـ 3 من أصدقاءه وقام بخطف الطفلة أثناء لهوها أمام المنزل وذلك لمرورة بضائقة مالية فقام بخطف الطفلة لطلب فدية، وبعد الخطف توفت الطفلة منه بعد كتمه أنفاسها، فحاول التخلص من الجثة وتم التحفظ علي المتهم وجاري تحرير محضر بالواقعة.