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ديني

بتوجيهات الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يواصل اختبارات المتقدمين لوظيفة باحث

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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محمد شحتة
أجرى الجامع الأزهر اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين للعمل في وظيفة باحث لبرنامج شرح كتب التراث، ووظيفة باحث برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف، ووظيفة باحث لوحدة النشر العلمي. 

وتأتي هذه الاختبارات في إطار ما وجَّه إليه فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر من ضرورة تحري الدقة في اختيار أفضل الكوادر للعمل بأروقة الجامع الأزهر.

ويتابع سير اختبارات اليوم الدكتور/ عبد المنعم فؤاد،المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، و الدكتور/ هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، كما روعيت أثناء انعقاد الاختبارات كافة الإجراءات الاحترازية والصحية المقررة.

وسبق أن عقدت عدة اختبارات لعدد من المتقدمين للعمل في وظائف مختلفة بالجامع الأزهر بنظام الندب الداخلي تلبية لما أعلن عنه الجامع الأزهر من احتياجه لشغل بعض الوظائف الشاغرة بأروقته وإداراته المختلفة وذلك بتاريخ ٢/ ١٢/  ٢٠١٩م.
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